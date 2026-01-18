رحلة إلى الماضي.. تفاعل كبير مع مشهد "باب الحارة"

وجاءت اللوحة الفنية السورية بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجوم مسلسل ، إلى جانب فرقة أنانا بقيادة جهاد مفلح، حيث حمل العرض طابعا بصريا وموسيقيا أعاد إحياء أجواء عمل شكل جزءا أساسيا من ذاكرة الدراما العربية.وامتد التفاعل بقوة إلى المنصات الرقمية، حيث عبّر المتابعون في تعليقاتهم عن مشاعر الحنين والتأثر، معتبرين أن "الفقرة أعادتهم إلى مرحلة مهمة من حياتهم، ولمست وجدانهم ببساطتها وصدقها".ووصف عدد كبير من التعليقات اللحظة بأنها من أكثر فقرات الحفل تأثيرا، فيما رأى آخرون أنها نجحت في استحضار روح الدراما السورية التي شكّلت لسنوات مساحة جامعة للمشاهدين العرب.وشكلت الفقرة ختاما مؤثرا لحفل احتفى بالإنجازات الفنية والجوائز التي تم تكريمها خلال الأمسية، مؤكدة أن JOY AWARDS لا يكتفي بتكريم الحاضر، بل يحرص أيضا على الاحتفاء بالأعمال التي صنعت ذاكرة الجمهور وتركت أثرا مستمرا.وقد شهد الحفل عرضا مميزا من نوستالجيا الدراما السورية بعنوان "يا شام"، تمثل بأعمال مثل مرايا، باب الحارة، ، ربيع ، وغوار.وانفردت بأداء مقدمة العرض، ثم أدت فرقة راقصة وصلة على أغنية "يامو"، ليقدم مقطعا مسرحيا قصيرا من مسلسل "غوار".وبعدها أدت فرقة راقصة تحية لمسلسل مرايا، شارك بعدها ونجوم المسلسل بأداء لوحة فنية أعادت ذكريات العمل الشهير. ثم استُكملت الفقرة بعرض لمسلسل الزير سالم، قدّمه وسلوم حداد وسط تصفيق حار.وقدم بعد ذلك فقرة التحية لمسلسل جميل وهناء، تعاون معه في المشهد كل من حسام تحسين بيك وشكران مرتجى. ثم جاء عرض مسلسل "ربيع قرطبة"، بمشاركة وتيم حسن وباسل خياط في عرض مؤثر نال تصفيقا كبيرا.وقدم أيمن بعد ذلك فقرة التحية لمسلسل جميل وهناء، تعاون معه في المشهد كل من حسام تحسين بيك وشكران مرتجى. ثم جاء عرض مسلسل "ربيع قرطبة"، بمشاركة جمال سليمان وتيم حسن وباسل خياط في عرض مؤثر نال تصفيقا كبيرا.