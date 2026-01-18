الصفحة الرئيسية
رحلة إلى الماضي.. تفاعل كبير مع مشهد "باب الحارة"
فن وثقافة
2026-01-18 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تصدرت فقرة "باب الحارة" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في ختام حفل "جوي أوردز 2026"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي استعاد مع هذه اللحظة ذكريات رافقته لسنوات.
وجاءت اللوحة الفنية السورية بمشاركة عدد كبير من نجوم
سوريا
ونجوم مسلسل
باب الحارة
، إلى جانب فرقة أنانا بقيادة جهاد مفلح، حيث حمل العرض طابعا بصريا وموسيقيا أعاد إحياء أجواء عمل شكل جزءا أساسيا من ذاكرة الدراما العربية.
وامتد التفاعل بقوة إلى المنصات الرقمية، حيث عبّر المتابعون في تعليقاتهم عن مشاعر الحنين والتأثر، معتبرين أن "الفقرة أعادتهم إلى مرحلة مهمة من حياتهم، ولمست وجدانهم ببساطتها وصدقها".
ووصف عدد كبير من التعليقات اللحظة بأنها من أكثر فقرات الحفل تأثيرا، فيما رأى آخرون أنها نجحت في استحضار روح الدراما السورية التي شكّلت لسنوات مساحة جامعة للمشاهدين العرب.
وشكلت الفقرة ختاما مؤثرا لحفل احتفى بالإنجازات الفنية والجوائز التي تم تكريمها خلال الأمسية، مؤكدة أن JOY AWARDS لا يكتفي بتكريم الحاضر، بل يحرص أيضا على الاحتفاء بالأعمال التي صنعت ذاكرة الجمهور وتركت أثرا مستمرا.
وقد شهد الحفل عرضا مميزا من نوستالجيا الدراما السورية بعنوان "يا شام"، تمثل بأعمال مثل مرايا، باب الحارة،
جميل وهناء
، ربيع
قرطبة
،
الزير سالم
وغوار.
وانفردت
منى واصف
بأداء مقدمة العرض، ثم أدت فرقة راقصة وصلة على أغنية "يامو"، ليقدم
بعدها
دريد لحام
مقطعا مسرحيا قصيرا من مسلسل "غوار".
وبعدها أدت فرقة راقصة تحية لمسلسل مرايا، شارك بعدها
ياسر العظمة
ونجوم المسلسل بأداء لوحة فنية أعادت ذكريات العمل الشهير. ثم استُكملت الفقرة بعرض لمسلسل الزير سالم، قدّمه
عابد فهد
وسلوم حداد وسط تصفيق حار.
وقدم
أيمن زيدان
بعد ذلك فقرة التحية لمسلسل جميل وهناء، تعاون معه في المشهد كل من حسام تحسين بيك وشكران مرتجى. ثم جاء عرض مسلسل "ربيع قرطبة"، بمشاركة
جمال سليمان
وتيم حسن وباسل خياط في عرض مؤثر نال تصفيقا كبيرا.
وقدم أيمن
زيدان
بعد ذلك فقرة التحية لمسلسل جميل وهناء، تعاون معه في المشهد كل من حسام تحسين بيك وشكران مرتجى. ثم جاء عرض مسلسل "ربيع قرطبة"، بمشاركة جمال سليمان وتيم حسن وباسل خياط في عرض مؤثر نال تصفيقا كبيرا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
