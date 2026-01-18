إطلالات ملكية في جوي أووردز 2026... حفل تكريم أم عرض أزياء عالمي؟

تحوّلت السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026 ي إلى مسرح حقيقي للأناقة والإبداع، حيث تنافست النجمات بإطلالات تخطّت حدود الموضة التقليدية، وجمعت بين الفخامة، الجرأة، واللمسات الفنية الراقية. من التصاميم الملكية المبهرة إلى القصّات العصرية الجريئة، عكست إطلالات هذا العام تنوّعاً لافتاً في الأساليب، وحضوراً قوياً لدور الأزياء العربية والعالمية، لتؤكد أن Joy Awards لم يعد مجرد حفل تكريم، بل موعد سنوي لكتابة فصول جديدة في عالم الموضة على السجادة الحمراء.

ماغي بو غصن… بريق ذهبي بتوقيع حبيقة

خطفت ماغي بو غصن الأضواء بفستان ذهبي فاخر من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة، جاء بقصة Princess Cut أنثوية تعكس الفخامة، وبأسلوب براق لافت ينسجم مع أجواء الحدث. واعتمدت تسريحة شعر مشدودة من الأعلى تنسدل بأسلوب ويفي أنيق، مع مكياج ترابي دافئ أبرز ملامحها وزاده البرونزر إشراقاً. واكتملت الإطلالة بمجوهرات راقية من مارلي ، أضفت لمسة من الفخامة العصرية.

نادين نسيب نجيم… روح الكلاسيكية مع تمارا رالف في حفل جوي أووردز

أبهرت الحضور بفستان من مجموعة الأزياء الراقية للمصممة تمارا رالف، تميّز بلونه البنفسجي الزاهي وتطريزاته الفاخرة وقصته الطويلة. وأرفق الفستان بكاب دراماتيكي من الساتان باللون الأخضر الباستيلي، منسدل عن الأكتاف مع أكمام ضخمة وذيل طويل منح الإطلالة طابعاً مسرحياً راقياً. واختارت مجوهرات لافتة من مارلي نيويورك، فيما استُلهمت الإطلالة ككل من أسلوب Old Hollywood Glam، مع نفحات تذكّر بلوكات أودري هيبورن.

إلهام علي… نعومة أنثوية من طوني ورد

اختارت فستاناً باللون الزهري الفاتح من توقيع المصمم طوني ورد، تميّز بتطريزاته الراقية ولمساته الحالمة. وجاء الفستان مع أكمام من الشيفون المنسدل، مطرزة في جزئها العلوي، ما أضفى خفة وأناقة أنثوية على الإطلالة. وتزينت بمجوهرات لافتة من مارلي نيويورك، أكملت بها مظهرها الراقي والناعم.

نور الغندور… أناقة ناصعة بلمسة كلاسيكية من نيكولا جبران

تألقت نور الغندور بإطلالة أنيقة وراقية في حفل Joy Awards 2026، من توقيع نيكولا جبران حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض بقصة سترابلس لافتة أبرزت جمال القوام بأسلوب منسدل وضيق. وتميّز التصميم بتطريزات براقة وناعمة أضفت لمسة من الفخامة الهادئة دون مبالغة. وأكملت نور إطلالتها بوشاح من الفرو الأبيض انسدل حول الكتفين بطريقة أنيقة، ما منح اللوك طابعاً كلاسيكياً. وأضافت نور مع اللوك مجوهرات ماسية بارة.

ميلا الزهراني...فستان بقصة منحوتة من كريكور جابوتيان

ظهرت ميلا الزهراني بفستان باللون الأحمر بقصة أوف شولدر من كريكور جابوتيان، ويتميز بحزام باللون الذهبي بأسلوب عريض مزين بتفاصيل لافتة. ويتميز الجزء السفلي من التصميم بقصة درابيه جميلة وأنثوية أضافت اليه حركة جميلة. ورفعت شعرها الى الوراء بشكل نصف رفعة ومكياج جميل.

إليسا... الأسود الكلاسيكي بلمسة ريترو من توقيع نيكولا جبران

أطلّت إليسا بفستان أسود راقٍ من توقيع نيكولا جبران، جاء بقصة أوف-شولدر ملتفة تعكس الأنوثة والجاذبية، فيما ينزلق الفستان بشكل ضيق مع توسع خفيف عند الأسفل لإضفاء حركة متقنة على التصميم. أرفقت إليسا الفستان بقفازات طويلة من الشيفون الأسود، ما منح الإطلالة طابعاً ريترو أنيقاً، يعكس أسلوبها المميز على السجادة الخزامية ويبرز حضورها الراقي والفخم.

مايا دياب... الأسود مع التطريز الفضي والكاب الدرامي

اختارت مايا دياب فستانًا أسود بقصة ضيقة، مطرز بالكامل بتفاصيل فضية منفذة بحرفية عالية، ما منح التصميم فخامة واضحة وبريقًا مدروسًا. وانسدل من حول الأكتاف كاب أسود ضخم أضفى على الإطلالة طابعًا دراميًا وهالة قوية، عززت حضورها اللافت على السجادة الخزامية بأسلوب جريء ومميز.



صبا مبارك… فستان بقصة هيكلية من أنطوان قارح

ظهرت صبا بإطلالة قوية وأنيقة بفستان من تصميم أنطوان قارح، جاء بقصة سترابلس هيكلية تبرز جمال القوام، وينسدل بأسلوب ملوكي واسع . وزُيّن الفستان بتطريز ورود سوداء ضخمة بأسلوب براق، أضفى عمقاً درامياً وأناقة لافتة على الإطلالة، جعلتها من أكثر الإطلالات تميزاً على السجادة الخزامية.





مي عمر... الأبيض المطرز مع كاب طويل ملفت من ساره مراد

تألقت مي عمر بفستان أبيض أنيق من تصميم ساره مراد، جاء بقصة أوف-شولدر بأسلوب ضيق ومطرز بالكامل، ما منح الفستان بريقاً فاخرًا وتفاصيل دقيقة تلفت الأنظار. رافق الإطلالة كاب طويل ملفت أضفى حركة وأناقة على اللوك، فيما أكملت مي عمر حضورها بمجوهرات بارزة أضافت لمسة فخامة راقية على السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026.





عجرم... البنفسجي الهادئ بأسلوب أنسيابي من سولاس لندن

عجرم... البنفسجي الهادئ بأسلوب أنسيابي من سولاس لندن

تألقت نانسي عجرم بفستان باللون البنفسجي من سولاس لندن Solace London، جاء بقصة واسعة وانسيابية جذابة، مع فتحة عند تضيف لمسة أنثوية راقية. أكملت نانسي الإطلالة بمجوهرات تيفاني أند كو المميزة، لتعكس حضوراً متوازناً بين الفخامة والبساطة على السجادة الخزامية خلال حفل Joy Awards 2026.





وفاء الكيلاني... فستان مخملي بتوقيع جان لويس صبجي

ارتدت وفاء الكيلاني فستانًا بقصّة أوف شولدر باللون الناري Brique، من توقيع المصمم جان لويس صبجي. جاء الفستان مصنوعًا من قماش المخمل الفاخر، مع أكمام واسعة، ومطرّز عند الياقة المنسدلة على الأكتاف بأسلوب فني راقٍ أضفى لمسة أنثوية لافتة على الإطلالة.





... فستان بقصة منحوتة من جان بيار خوري

... فستان بقصة منحوتة من جان بيار خوري

من جهتها، تألّقت رياض بفستان باللون البني البرونزي من تصميم جان بيار خوري، تميّز بقصّة سترابلس وبأسلوب منحوت عند الجزء العلوي، قبل أن ينسدل بقصّة ضيّقة تُبرز قوامها. وأكملت الإطلالة بإضافة كاب باللون البني، منسدل عن الأكتاف، أضفى لمسة درامية راقية.