إطلالات ملكية في جوي أووردز 2026... حفل تكريم أم عرض أزياء عالمي؟

ماغي بو غصن… بريق ذهبي بتوقيع جورج حبيقة
خطفت ماغي بو غصن الأضواء بفستان ذهبي فاخر من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة، جاء بقصة Princess Cut أنثوية تعكس الفخامة، وبأسلوب براق لافت ينسجم مع أجواء الحدث. واعتمدت تسريحة شعر مشدودة من الأعلى تنسدل بأسلوب ويفي أنيق، مع مكياج ترابي دافئ أبرز ملامحها وزاده البرونزر إشراقاً. واكتملت الإطلالة بمجوهرات راقية من مارلي نيويورك
، أضفت لمسة من الفخامة العصرية.
نادين نسيب نجيم… روح هوليوود الكلاسيكية مع تمارا رالف في حفل جوي أووردز
أبهرت نادين نسيب نجيم
الحضور بفستان من مجموعة الأزياء الراقية للمصممة تمارا رالف، تميّز بلونه البنفسجي الزاهي وتطريزاته الفاخرة وقصته الطويلة. وأرفق الفستان بكاب دراماتيكي من الساتان باللون الأخضر الباستيلي، منسدل عن الأكتاف مع أكمام ضخمة وذيل طويل منح الإطلالة طابعاً مسرحياً راقياً. واختارت مجوهرات لافتة من مارلي نيويورك، فيما استُلهمت الإطلالة ككل من أسلوب Old Hollywood Glam، مع نفحات تذكّر بلوكات أودري هيبورن.
إلهام علي… نعومة أنثوية من طوني ورد
اختارت إلهام علي
فستاناً باللون الزهري الفاتح من توقيع المصمم طوني ورد، تميّز بتطريزاته الراقية ولمساته الحالمة. وجاء الفستان مع أكمام من الشيفون المنسدل، مطرزة في جزئها العلوي، ما أضفى خفة وأناقة أنثوية على الإطلالة. وتزينت بمجوهرات لافتة من مارلي نيويورك، أكملت بها مظهرها الراقي والناعم.
نور الغندور… أناقة ناصعة بلمسة كلاسيكية من نيكولا جبران
تألقت نور الغندور بإطلالة أنيقة وراقية في حفل Joy Awards 2026، من توقيع نيكولا جبران حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض بقصة سترابلس لافتة أبرزت جمال القوام بأسلوب منسدل وضيق. وتميّز التصميم بتطريزات براقة وناعمة أضفت لمسة من الفخامة الهادئة دون مبالغة. وأكملت نور إطلالتها بوشاح من الفرو الأبيض انسدل حول الكتفين بطريقة أنيقة، ما منح اللوك طابعاً كلاسيكياً. وأضافت نور مع اللوك مجوهرات ماسية بارة.
ميلا الزهراني...فستان بقصة منحوتة من كريكور جابوتيان
ظهرت ميلا الزهراني بفستان باللون الأحمر بقصة أوف شولدر من كريكور جابوتيان، ويتميز بحزام باللون الذهبي بأسلوب عريض مزين بتفاصيل لافتة. ويتميز الجزء السفلي من التصميم بقصة درابيه جميلة وأنثوية أضافت اليه حركة جميلة. ورفعت شعرها الى الوراء بشكل نصف رفعة ومكياج جميل.
إليسا... الأسود الكلاسيكي بلمسة ريترو من توقيع نيكولا جبران
أطلّت إليسا بفستان أسود راقٍ من توقيع نيكولا جبران، جاء بقصة أوف-شولدر ملتفة تعكس الأنوثة والجاذبية، فيما ينزلق الفستان بشكل ضيق مع توسع خفيف عند الأسفل لإضفاء حركة متقنة على التصميم. أرفقت إليسا الفستان بقفازات طويلة من الشيفون الأسود، ما منح الإطلالة طابعاً ريترو أنيقاً، يعكس أسلوبها المميز على السجادة الخزامية ويبرز حضورها الراقي والفخم.
يسرا... فستان من الترتر الذهبي بلمسة شرقية
اختارت يسرا فستان طويل باللون الذهبي مصنوعًا من الترتر، يتميز باتساعه بأسلوب شرقي أنيق، مع أكمام نصفية تضيف لمسة عصرية. أكملت الإطلالة بتسريحة ويفي ناعمة ومكياج مشرق مع أحمر شفاه أحمر، ليبرز حضورها المميز على السجادة الخزامية.
مايا دياب... الأسود مع التطريز الفضي والكاب الدرامي
اختارت مايا دياب فستانًا أسود بقصة ضيقة، مطرز بالكامل بتفاصيل فضية منفذة بحرفية عالية، ما منح التصميم فخامة واضحة وبريقًا مدروسًا. وانسدل من حول الأكتاف كاب أسود ضخم أضفى على الإطلالة طابعًا دراميًا وهالة قوية، عززت حضورها اللافت على السجادة الخزامية بأسلوب جريء ومميز.
صبا مبارك… فستان بقصة هيكلية من أنطوان قارح
ظهرت صبا مبارك
بإطلالة قوية وأنيقة بفستان من تصميم أنطوان قارح، جاء بقصة سترابلس هيكلية تبرز جمال القوام، وينسدل بأسلوب ملوكي واسع . وزُيّن الفستان بتطريز ورود سوداء ضخمة بأسلوب براق، أضفى عمقاً درامياً وأناقة لافتة على الإطلالة، جعلتها من أكثر الإطلالات تميزاً على السجادة الخزامية.
مي عمر... الأبيض المطرز مع كاب طويل ملفت من ساره مراد
تألقت مي عمر بفستان أبيض أنيق من تصميم ساره مراد، جاء بقصة أوف-شولدر بأسلوب ضيق ومطرز بالكامل، ما منح الفستان بريقاً فاخرًا وتفاصيل دقيقة تلفت الأنظار. رافق الإطلالة كاب طويل ملفت أضفى حركة وأناقة على اللوك، فيما أكملت مي عمر حضورها بمجوهرات بارزة أضافت لمسة فخامة راقية على السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026.
نانسي عجرم... البنفسجي الهادئ بأسلوب أنسيابي من سولاس لندن
تألقت نانسي عجرم بفستان باللون البنفسجي من سولاس لندن Solace London، جاء بقصة واسعة وانسيابية جذابة، مع فتحة عند الصدر
تضيف لمسة أنثوية راقية. أكملت نانسي الإطلالة بمجوهرات تيفاني أند كو المميزة، لتعكس حضوراً متوازناً بين الفخامة والبساطة على السجادة الخزامية خلال حفل Joy Awards 2026.
وفاء الكيلاني... فستان مخملي بتوقيع جان لويس صبجي
ارتدت وفاء الكيلاني فستانًا بقصّة أوف شولدر باللون الناري Brique، من توقيع المصمم جان لويس صبجي. جاء الفستان مصنوعًا من قماش المخمل الفاخر، مع أكمام واسعة، ومطرّز عند الياقة المنسدلة على الأكتاف بأسلوب فني راقٍ أضفى لمسة أنثوية لافتة على الإطلالة.
رحمة رياض... فستان بقصة منحوتة من جان بيار خوري
من جهتها، تألّقت رحمة
رياض بفستان باللون البني البرونزي من تصميم جان بيار خوري، تميّز بقصّة سترابلس وبأسلوب منحوت عند الجزء العلوي، قبل أن ينسدل بقصّة ضيّقة تُبرز قوامها. وأكملت الإطلالة بإضافة كاب باللون البني، منسدل عن الأكتاف، أضفى لمسة درامية راقية.
سارة أبي كنعان… فخامة باروكية بتوقيع خالد ومروان
تألقت سارة أبي كنعان بفستان بطابع باروكي من تصميم الثنائي خالد ومروان. جاء الفستان بقصة أوف-شولدر من المخمل الأسود، ينسدل نحو الأسفل بأسلوب مطرز بالذهبي، مستوحى من جماليات عصر الباروك. كما زُوّد بذيل طويل أسود مطرز بالذهب، منح الإطلالة طابعاً ملكياً يجمع بين الجرأة والفخامة الكلاسيكية.
أسيل عمران… بساطة راقية من زهير مراد
أطلت أسيل عمران بفستان ناعم وأنيق من تصميم زهير مراد، تميّز بقصة سترابلس في الجزء العلوي، مع درابيه أنثوي من الساتان باللون السلموني ينسدل بانسيابية جذابة. وزُيّن الجزء العلوي بتفصيل مميز من الورود السوداء، أضفى لمسة فنية معاصرة على التصميم. واختارت أسيل مجوهرات ماسية فاخرة من تيفاني أند كو، عززت من رقي الإطلالة وبساطتها الراقية.
بلقيس فتحي… فخامة حالمة بتوقيع جيامباتيستا فاللي
أطلت بلقيس فتحي بإطلالة لافتة تجمع بين الرقي والطابع الحالم، حيث اختارت فستاناً باللون الزهري الباستيلي من توقيع المصمم العالمي جيامباتيستا فاللي. تميّز التصميم بهالة ضخمة تحيط بالإطلالة، مزينة بالكشكش بأسلوب دراماتيكي أنيق، مع وشاح متناغم من الكشكش المتموّج أضفى على اللوك لمسة ملكية حالمة. وجاءت الإطلالة متكاملة بتناغم الألوان والتفاصيل.
كارمن بصيبص… أناقة هادئة بلا تكلف
أطلت كارمن بصيبص بفستان فضي يعكس فلسفة الأناقة البسيطة، إذ اختارت قصة سترابلس وانسيابية ناعمة انسدلت بخفة على القوام. ورغم بساطة التصميم، إلا أن اللون المعدني ولمسة الانسجام في القصّة منحا الإطلالة حضوراً راقياً ومتوازناً على السجادة الخزامية.
ورد الخال… توهّج برونزي بطابع كلاسيكي
لفتت ورد الخال
الأنظار بإطلالة تجمع بين الجاذبية والفخامة، من خلال فستان برونزي لامع بقصة الكتف الواحد، انسدل بأسلوب ضيق أبرز أنوثة القوام. وزادت التطريزات المتقنة من فخامة التصميم، فيما أضفى وشاح الفرو البني لمسة دافئة وكلاسيكية على الإطلالة.
ماريتا الحلاني… جرأة راقية بتوقيع إيلي صعب
اختارت ماريتا الحلاني إطلالة لافتة من دار إيلي صعب، جاءت بفستان سترابلس مصنوع من الترتر المتلألئ بدرجات البوردو والأسود. عكس التصميم توازناً أنيقاً بين الجرأة والنعومة، فيما لعبت التفاصيل اللامعة دور البطولة في خطف الأنظار.
أنابيلا هلال … حضور متلألئ من تصميم جورج حبيقة
تألقت أنابيلا هلال باطلالة مشعة على السجادة الخزامية من تصميم جورج حبيقة حيث اختارت فستاناً باللونين الأخضر والفضي من تصميم جورج حبيقة، تميّز بقسمه العلوي الشفاف وتطريزاته الدقيقة، مع قصة منسدلة أضفت عليه طابعاً جميلاً راقياً.
مرام علي... فخامة المخمل الأسود مع لمسات متقنة
تألقت مرام علي بفستان براق بقصة أوف-شولدر مصنوع من المخمل الأسود، جاء بأسلوب هيكلي أنيق يبرز خطوط التصميم بدقة. تميز الفستان بتطريزات غنية وبارزة تمتد من الأعلى وحتى الأسفل، مضفية بعداً ملكياً على الإطلالة. وأكملت مرام إطلالتها بقفازات طويلة من المخمل الأسود، ما عزز الطابع الفخم والدرامي لللوك على السجادة الخزامية.
كاريس بشار... فستان مخمل بتدرجات لونية متناغمة
اختارت كاريس بشار فستاناً باللون الأزرق البترولي مصنوعاً من المخمل، جاء بتصميم أنيق مزود بفتحات دائرية عند الخواصر، مطرّزة بطريقة متقنة أضفت بعداً فنيًا على الإطلالة. تميز الفستان بتداخل لونين متكاملين بدرجات فاتحة وأغمق، ما أضفى حركة وانسيابية على التصميم، وجعل حضور كاريس على السجادة الخزامية بارزاً وأنيقاً في آنٍ واحد.
غادة عبد الرازق... الأسود الكلاسيكي بلمسة درابيه فاخرة من إيمان العجلان
تألقت غادة عبد الرازق بفستان أسود أنيق بقصة سترابلس عالية مصنوعة من المخمل من تصميم إيمان العجلان، بينما تنسدل التنورة بأسلوب درابيه واسع منح الإطلالة حركة وأناقة ملكية. أضافت غادة لمسة متكاملة مع حقيبة يد سوداء مستطيلة الشكل، لتكتمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين الرقي الكلاسيكي والعصرية العملية على السجادة الخزامية.
هنا الزاهد... زهري متدرج مع لمسات وردية ناعمة من L'Atelier Dmia
اختارت هنا الزاهد فستاناً بألوان زهري متدرج من L'Atelier Dmia، جاء بقصة سترابلس أنثوية وراقية، مزين بتطريزات لامعة أضفت لمعاناً جذاباً على الإطلالة. وتميز الفستان بتفاصيل الورود الصغيرة الناعمة والملفتة، ما منحها حضوراً أنيقاً ورقيقاً على السجادة الخزامية، وبرزت الأنوثة الحالمة في كل خط من خطوط التصميم.
سلمى أبو ضيف... الأسود مع لمسات ذهبية مبتكرة من كارولينا هيريرا
تألقت سلمى أبو ضيف بفستان أسود أنيق بقصة سترابلس ضيق وطويل من كارولينا هيريرا، مزين بتفاصيل ذهبية بارزة تمتد على طول الفستان، مما أضفى لمسة مبتكرة وغير تقليدية على الإطلالة. التصميم جمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية، ليمنحها حضوراً ملفتاً وجاذباً على السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026.