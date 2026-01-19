الصفحة الرئيسية
شيري عادل تتصدر الترند بسبب فستانها
فن وثقافة
2026-01-19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
282 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تصدر اسم الفنانة
شيري عادل
، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب فستانها الذي ارتدته بحفل "جوي أوردز" وظهرت فيه وكأنه يشبه فستان أميرات ديزني.
ونشرت
شيري عادل
، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما يصبح الحلم حقيقة، ويصبح الواقع فنا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملاك البريء، قمر، تحفة، أجمل
شيري
، قمراية من ديزتي، ملاك ملاك".
وتخوض شيري عادل موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب".
المسلسل بطولة
يوسف الشريف
، كمال أبو رية، شيري عادل،
محمد جمعة
،
ريم مصطفى
، دنيا سامي، وهو من تأليف
عمرو سمير
عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
شيري
عادل
السومرية نيوز
يوسف الشريف
سومرية نيوز
محمد جمعة
ريم مصطفى
شيري عادل
محمود عبد
عمرو سمير
