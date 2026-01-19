وفاة مصممة أزياء مصرية شهيرة

وكتب في منشوره: «لا حول ولا قوة إلا بالله، الاستايلست صديقتنا في ذمة الله".وتابع: "ربنا يرحمك يا ريهام ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنة يارب، نسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، والدعاء لأهلها إن ربنا يلهمهم الصبر".