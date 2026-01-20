اختطاف احد كوادر مسلسل باب الحارة والقوات الأمنية تتدخل لتحريره

وأفادت الجهات المعنية بأنه جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، قبل تسليم المواطن المحرَّر إلى ذويه.وكانت الوزارة قد قالت في منشور على " ": "منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء المواطن في محافظة ريف دمشق، باشرت الأمن الداخلي فورا عمليات البحث والتحري، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف كشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".وأضافت: "خلال مجريات التحقيق، حاول بعض المحرضين حرف مسار القضية واتهام بإخفائه مما أدى إلى ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص بالمتابعة، الأمر الذي جعل المهمة صعبة وأدى إلى تأخير التقدم في مسار البحث والتحقيق".وأكملت: "بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، من العثور على المواطن محمد قبنض وكان برفقته مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام الذي قبل قرابة شهر وكانت قضيته متابعة من قبل المباحث الجنائية كذلك، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية التي تقف وراء هذه الجريمة النكراء".يذكر أن حادثة اختطاف محمد قبنض وهو منتج مسلسل الشهير تعود إلى 18 ايلول الماضي، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركته، بعد انتحالهم صفة عناصر من الأمن العام وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.