أحمد تيمور يبعث رسالة حب الى زوجته مي عز الدين

وعبّر تيمور في تدوينته عن عمق العلاقة التي تجمعه بمي ، مبرزاً مكانتها المميزة في حياته، ومؤكداً اعتزازه الكبير بها على المستويين الإنساني والمهني، في رسالة عكست جانباً دافئاً من حياتهما الخاصة.كما لم يُخفِ زوج الفنانة فخره بما حققته من نجاحات فنية وبالمحبة الواسعة التي تحظى بها لدى الجمهور، مشيراً إلى أنها تشكل مصدر سعادته ودعمه المستمر، وأن وجودها في حياته يمثل قوة إيجابية ترافقه في مختلف محطاته.