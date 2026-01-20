شاركت بمسلسلات عديدة.. وفاة فنانة سورية شهيرة

ونعت نجمة الشاشة من خلال صفحتها الرسمية على " "، متقدمة بخالص التعازي لزوجها الفنان الدكتور ، مؤكدة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد التشييع والعزاء.وكتبت النقابة: "تعازينا القلبية للزميل الفنان الدكتور حسن بوفاة زوجته الفنانة القديرة رجاء قوطرش. وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية. إنا لله وإنا إليه ".رجاء قوطرش استطاعت ترسيخ مكانتها في الساحة الفنية من خلال أدوار متنوعة ومؤثرة، حظيت بفضلها بتقدير زملائها ومحبة جمهورها. ومن أبرز أعمالها: مسلسل "الخوالي" (2000)، مسلسل "أشواك ناعمة" (2005)، مسلسل "وجه العدالة" (2008)، وفيلم "دمشق مع حبي" (2010).