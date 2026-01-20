رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات" احتفالًا بعيد ميلادها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553730-639045276390580952.jpeg
رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات" احتفالًا بعيد ميلادها
فن وثقافة
2026-01-20 | 12:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أطلقت الفنانة العراقية
رحمة رياض
قبل ساعة عملها الغنائي الجديد بعنوان "سبع سعادات"، وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.
الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا مميزًا، وجاءت ثمرة تعاون فني متكامل، حيث كتب كلماتها فقار الماجد، ولحنها قبس يوسف، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي
عمر صباغ
، ليقدّم الفريق عملًا متناغمًا يعكس إحساس
رحمة رياض
وصوتها الدافئ.
وتُعد "سبع سعادات" إضافة جديدة لمسيرة
رحمة
رياض الفنية الحافلة بالنجاحات، إذ تحرص من خلالها على تنويع اختياراتها الموسيقية وتقديم أعمال تلامس مشاعر الجمهور العربي.
وقد عبّر محبو الفنانة عن إعجابهم بالأغنية منذ الساع
ات الأولى من طرحها، متمنّين لها مزيدًا من التألق والنجاح في أعمالها القادمة
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة!
05:15 | 2025-12-04
رحمة رياض تُطلق أغنية «تعا خبيّك»… عمل رومانسي بنكهة خاصة ومناسبة مميّزة
02:31 | 2025-12-16
من "سيلبريتي" على السومرية: دعوة نوفا عماد لأغنية وطنية… أصيل استجابت فوراً، فهل تردّ رحمة رياض؟
12:17 | 2025-12-07
رحمة رياض تبرز حضورها في عالم الموضة العالمي مع بداية 2026... شاهدوا الصور!
05:27 | 2026-01-05
رحمة رياض
سبع سعادات
عمر صباغ
العراق
الجدي
رحمة
يارا
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
40.28%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
اقتصاد
28.76%
08:47 | 2026-01-19
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
08:47 | 2026-01-19
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
17.45%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
محليات
13.52%
04:51 | 2026-01-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
04:51 | 2026-01-19
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
السيد الصدر لرئيس أركان الجيش: اعتبرني جندي وياكم
12:52 | 2026-01-20
شاركت بمسلسلات عديدة.. وفاة فنانة سورية شهيرة
11:15 | 2026-01-20
السيد الصدر يجري اتصالا مباشراً بالقوات الأمنية المرابطة على الحدود: خذوا اعلى درجات الحذر
10:08 | 2026-01-20
لماذا يعاني البعض من الزكام أكثر من الآخرين؟.. هذه الاجابة
09:09 | 2026-01-20
خبر يشعل مواقع التواصل: علاقة غرامية بين "مستر بين" وميا خليفة؟
07:03 | 2026-01-20
أحمد تيمور يبعث رسالة حب الى زوجته مي عز الدين
06:54 | 2026-01-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.