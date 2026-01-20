رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات" احتفالًا بعيد ميلادها

الأغنية تحمل طابعًا عاطفيًا مميزًا، وجاءت ثمرة تعاون فني متكامل، حيث كتب كلماتها فقار الماجد، ولحنها قبس يوسف، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي ، ليقدّم الفريق عملًا متناغمًا يعكس إحساس وصوتها الدافئ.وتُعد "سبع سعادات" إضافة جديدة لمسيرة رياض الفنية الحافلة بالنجاحات، إذ تحرص من خلالها على تنويع اختياراتها الموسيقية وتقديم أعمال تلامس مشاعر الجمهور العربي.وقد عبّر محبو الفنانة عن إعجابهم بالأغنية منذ الساعات الأولى من طرحها، متمنّين لها مزيدًا من التألق والنجاح في أعمالها القادمة