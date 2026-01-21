تفاصيل جديدة حول عملية اختطاف منتج "باب الحارة"

وأكدت الجهات المعنية أنه جرى استكمال جميع الإجراءات القانونية، قبل تسليم منتج المسلسل الشهير " " إلى ذويه، في خطوة أنهت حالة من القلق والتساؤلات التي أحاطت بالقضية منذ لحظة اختفائه.فيديو يوثق لحظة التحريرونشرت السورية مقطع فيديو يوثق لحظة تحرير محمد قبنض، في مشاهد أظهرت تفاصيل العملية الأمنية التي نُفذت بإحكام، وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامته، مما لاقى تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.تحقيقات منذ البلاغ الأولوأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع ، أن الأمن الداخلي باشرت عمليات البحث والتحري فور تلقي بلاغ باختفاء محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.وأضاف البيان أن مسار التحقيق واجه تحديات، بعدما حاول بعض المحرضين تغيير مسار القضية واتهام الدولة بالوقوف خلف عملية الإخفاء، وهو ما تسبب في ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص، وأدى إلى تعقيد المهمة وتأخير التقدم في التحقيقات.مختطفان في قبضة العصابةوخلال مجريات العملية، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من العثور على محمد قبنض برفقة مختطف آخر يدعى حمزة اللحام، كان قد اختُطف قبل نحو شهر، وكانت قضيته قيد المتابعة من قبل المباحث الجنائية.وأكدت الجهات المختصة أنه جرى تأمين المختطفين وحمايتهما، في حين بدأت التحقيقات الموسعة لملاحقة باقي أفراد الخلية المتورطة في هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.تفاصيل حادثة الاختطافوتعود واقعة اختطاف المنتج محمد قبنض إلى 18 ايلول الماضي، عندما أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركته.وقد انتحل الخاطفون صفة عناصر من الأمن العام، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل الوسط الفني السوري وخارجه.