لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
تعيش على التنفس الصناعي.. تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير زكي
فن وثقافة
2026-01-21 | 09:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
334 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أثارت الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية
المعتزلة
سهير زكي حالة واسعة من القلق، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضها لمضاعفات صحية مفاجئة.
وبحسب تقارير طبية، تعرضت الفنانة القديرة لحالة جفاف حاد أدت إلى اضطراب سريع في وظائفها الحيوية، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الفريق الطبي ووضعها تحت مراقبة دقيقة على مدار الساعة.
اختلال الأملاح: تفاصيل الحالة الصحية لسهير زكي
وأفادت مصادر مقرّبة من أسرتها أن "الحالة الصحية وصلت إلى مرحلة استدعت وضع سهير زكي على جهاز التنفس الصناعي، نتيجة معاناتها من صعوبات حادة في التنفس، ناجمة عن اختلال شديد في توازن الأملاح داخل الجسم، بحسب ما نشرته صحف مصرية".
وأكدت المصادر أن "الأطباء تحركوا سريعاً للسيطرة على الوضع ومنع تدهور إضافي، خاصة في ظل حساسية الحالة الصحية للفنانة".
بروتوكول
علاجي مكثف ومراقبة مشددة
تخضع سهير زكي حالياً، واسمها الحقيقي سهير زكي عبدالله 81 عاماً، لبروتوكول علاجي مكثف، يشمل فحوصات دقيقة لوظائف الكبد والكلى، في ظل معاناتها من أمراض مزمنة مرتبطة بتقدم العمر، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الصحي.
ورغم صعوبة الساعات الماضية، أشارت التقارير الطبية الأخيرة إلى احتمالية استقرار حالتها، مع بقائها داخل العناية المركزة واستمرار وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لحين التأكد من استجابة جسدها الكاملة للسوائل والعلاج التعويضي.
سهير زكي.. مسيرة استثنائية
ووُلدت سهير زكي في 4 يناير 1945 بمدينة
المنصورة
، ولم تكن مجرد فنانة استعراضية، بل واحدة من أبرز أيقونات الاستعراض الشرقي في
مصر
، وقدمت عروضاً فنية بارزة.
وكان لها دور ريادي في دمج الاستعراض الكلاسيكي مع موسيقى
محمد عبد الوهاب
، ورغم التحفظ في البداية، إلا أنه تم الإشادة لاحقاً بموهبتها الاستثنائية وقدرتها الفريدة على التعبير الحركي.
اعتزال هادئ لسهير زكي وحضور لا يغيب
واختارت سهير زكي الابتعاد عن الأضواء في أوائل التسعينيات، مفضّلة التفرغ لحياتها الأسرية مع زوجها المصور الراحل
محمد عمارة
، لكنها ظلت حاضرة بقوة في الذاكرة الفنية والجماهيرية، باعتبارها إحدى علامات الفن الاستعراضي في مصر.
ولم يمر خبر دخولها العناية المركزة مرور الكرام، إذ تصدّر اسمها منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة واسعة من الدعوات بالشفاء العاجل من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين يترقبون خروجها من المستشفى بسلام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
