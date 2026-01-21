فيديو شيرين عبد الوهاب في المستشفى

وفي الفيديو تظهر مرتدية ملابس المرضى، وهي نائمة على سرير المرض وهي تبكي، ما أعاد إشعال الحديث عن وضعها الصحي.واستنكرت الإعلامية المصرية الدالي تداول الفيديو، واعتبرته انتهاكًا للخصوصية، متسائلة عبر حسابها على منصة "إكس" عن هوية الشخص الذي سرب هذا المقطع من داخل المنشأة الطبية، خاصة مع غياب أي بيان رسمي من المستشفى أو أي جهة رسمية توضح حقيقة الأمر.وفي ظل الجدل المتصاعد، التزمت أسرة الصمت، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي للفيديو المتداول.من جهة أخرى، كشف خبراء في تقنيات أن "الفيديو المتداول تم إنتاجه باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، ولا يعكس الواقع، حيث خضع لعمليات معالجة بصرية دقيقة بهدف إيهام الجمهور بأنه مشهد مسرب من المستشفى".وأكد الخبراء أن "هذا النوع من المقاطع يُستخدم لتضليل الرأي العام وإثارة الشائعات، وهو ما يفسر تصاعد الأزمات الإعلامية المحيطة بشيرين خلال الفترة الأخيرة، دون أي دليل حقيقي على صحة ما يُعرض في الفيديو".