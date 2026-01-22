ياسمين عبد العزيز غاضبة وتتوعد صفحات تواصل بالرفع دعوى قضائية.. والسبب صورة

فقد أعادت النجمة المصرية نشر الصورة مرة أخرى بعد تشويهها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " "، ووضعت صورا للصفحات التي قامت بتداولها.وعلقت: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة"، ثم توعدت باللجوء إلى السلطات، وقالت: "طب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب من ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي".كما تساءلت بطلة مسلسل "وتقابل حبيب"، عما إذا كان الأمر له علاقة بالمسلسل قائلة "كل ده عشان إعلان المسلسل نزل؟.. أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا إيه؟".إلى ذلك، وجهت رسالة إلى الصفحات التي قامت بنشر هذه الصورة المزيفة قائلة: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقولوا حاجه واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".وتمنت الفنانة أن يتعرض أصحاب هذه الصفحات لمثل ما تعرضت له من ضرر بسبب نشر هذه الصورة المزيفة، في إشارة إلى ما تعرضت إليه من أذى نفسي.يذكر أن الفنانة المصرية تلقت دعما هائلا من محبيها، حيث وصلتها آلاف التعليقات.وطالبها المعلقون بعدم التخلي عن حقها، وملاحقة من قاموا بنشر هذه الصورة المزيفة.