نحافة مفرطة وتجميل ظاهر.. ميادة الحناوي تصدم جمهورها بتغيير جذري

ولفتت الفنانة السورية الأنظار مع الإعلامية المصرية من إحدى المناسبات الفنية التي أُقيمت في دولة الإمارات، واختارت فستاناً أنيقاً باللون الأسود كشف عن رشاقتها وخسارتها للكثير من الوزن، وعلقت على هذا الأمر قائلة: “غيرت حياتي”، وبدت أكثر شباباً وبملامح مختلفة تماماً بفعل عمليات الشد والتجميل، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.وتمكنت النجمة البالغة من العمر 66 عاماً بأن تبعث صورة ايجابية للجميع عن الحياة وأهمية العناية بالصحة والجمال مهما تقدمنا في العمر، وبان التغيير قد يكون جميلاً ومطلوباً في ظل التطور الطبي والتقني الذي نعيشه، ونال المقطع تفاعلاً كبيراً من الجمهور وانقسمت التعليقات بين من اعتبر تغيير شكلها لتبدو في السن حرية شخصية وقرار ايجابي ومهم لأنها فنانة، وبين من اعتبر أن الشد والتجميل مبالغ فيه وباتت مختلفة تماماً وتشبه الى حد كبير النجمة المصرية .وكانت الفنانة السورية قد تحدثت في وقت سابق عن أسباب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها اختارت السلام الداخلي والابتعاد عن الضغوط. وأوضحت أنها تحرص على الحفاظ على صحتها من خلال تنظيم الطعام والنوم، وممارسة الرياضة بانتظام، مشيرة إلى أنها لا تسهر إلا في حال ارتباطها بعمل فني.