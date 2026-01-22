الصفحة الرئيسية
نحافة مفرطة وتجميل ظاهر.. ميادة الحناوي تصدم جمهورها بتغيير جذري
فن وثقافة
2026-01-22 | 09:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
فاجأت الفنانة
ميادة الحناوي
الجميع في أحدث ظهور لها برشاقتها الملحوظة، وبتغيّر كبير في ملامحها بعد خضوعها للشد والتجميل، مؤكدة أنها بالفعل غيّرت نمط حياتها بشكل جذري.
ولفتت الفنانة السورية الأنظار مع الإعلامية المصرية
بوسي شلبي
من إحدى المناسبات الفنية التي أُقيمت في دولة الإمارات، واختارت فستاناً أنيقاً باللون الأسود كشف عن رشاقتها وخسارتها للكثير من الوزن، وعلقت على هذا الأمر قائلة: “غيرت حياتي”، وبدت أكثر شباباً وبملامح مختلفة تماماً بفعل عمليات الشد والتجميل، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
وتمكنت النجمة البالغة من العمر 66 عاماً بأن تبعث صورة ايجابية للجميع عن الحياة وأهمية العناية بالصحة والجمال مهما تقدمنا في العمر، وبان التغيير قد يكون جميلاً ومطلوباً في ظل التطور الطبي والتقني الذي نعيشه، ونال المقطع تفاعلاً كبيراً من الجمهور وانقسمت التعليقات بين من اعتبر تغيير شكلها لتبدو
أصغر
في السن حرية شخصية وقرار ايجابي ومهم لأنها فنانة، وبين من اعتبر أن الشد والتجميل مبالغ فيه وباتت مختلفة تماماً وتشبه الى حد كبير النجمة المصرية
نبيلة عبيد
.
وكانت الفنانة السورية
ميادة الحناوي
قد تحدثت في وقت سابق عن أسباب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها اختارت السلام الداخلي والابتعاد عن الضغوط. وأوضحت أنها تحرص على الحفاظ على صحتها من خلال تنظيم الطعام والنوم، وممارسة الرياضة بانتظام، مشيرة إلى أنها لا تسهر إلا في حال ارتباطها بعمل فني.
مقالات ذات صلة
ميادة الحناوي تتحدث عن اعتزالها الفن
01:22 | 2025-12-06
حل جذري للازدحام والسكن.. الحلقي الرابع ينتظر 3 مليار دولار لتغيير وجه بغداد
01:18 | 2025-12-23
فنانة مشهورة تصدم جمهورها.. "ساضع المسامير في ظهري"
01:20 | 2025-10-31
ميادة الحناوي والذكاء الاصطناعي.. مزاعم باستخدامه ونفي يسكت المشككين: صوتي لا زال قوياً
09:34 | 2025-12-04
ميادة
حناوي
التغيير
النحافة
ميادة الحناوي
نبيلة عبيد
غيرت حياتي
بوسي شلبي
الرياض
الصحة
سورية
الملح
