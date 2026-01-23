شيرين تتحرك قانونياً لملاحقة ناشري صورها المفبركة

وأكد قنطوش أن لن تتغاضى عن ما حدث، وستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية سمعتها وكرامة أسرتها.وأشار المحامي إلى أن الصور المزيفة أثرت على الفنانة نفسيًا، مشيرًا إلى أنها تمر بفترة صعبة منذ فترة، خاصة بعد غيابها عن الساحة الفنية خلال الأشهر الماضية بسبب التزامات صحية ومشاكل شخصية، ما جعلها أكثر عرضة للضغط النفسي الناتج عن مثل هذه الحملات. وأضاف أن شيرين حريصة على التعامل مع الموضوع بحزم، وأن أي محاولة للتشهير بها لن تمر دون مساءلة قانونية.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان مواطنتها الفنانة مقاضاة صفحات نشرت صورًا مزيفة لها، في إطار تصاعد ظاهرة التشهير الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تهدد سمعة الفنانين بشكل متكرر.