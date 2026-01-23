وفاة فنان مصري في العراق

وذكر المسرحي العراقي الدكتور صاحب النشاط الواسع في والعربي خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية، مؤكدا أن "الراحل تمتع بمسيرة فنية متنوعة ومؤثرة، حيث أسس مع زملاء عراقيين هواة فرقة "بصمة سعادة" للفنون المسرحية في قبل سنوات قليلة".ويعد مصطفى فنانا مسرحيا وسينمائيا مبدعا، انتقل إلى منذ سنوات طويلة حيث استقر في مدينة ، واشتهر بمسيرته الفنية المتنوعة التي ركزت على الأعمال التوعوية والاجتماعية.وقدمت الفرقة تحت إشراف الخطيب مجموعة من العروض المسرحية التوجيهية والتوعوية والمناسباتية، تأليفا وإخراجا، إضافة إلى إخراجه عددا من الأفلام القصيرة التي تحمل التوجه نفسه، مما جعله شخصية محترمة وذات تقدير عال في الأوساط الثقافية المحلية.وأوضح أن "أهالي منطقة في شيعوا جثمان الراحل تشييعا مهيبا احتراما وتقديرا لدوره الثقافي في المدينة، وتم دفنه في وادي السلام بمدينة الأشرف بناء على وصيته الشخصية".واعتبر كتاب عراقيون رحيل مصطفى الخطيب بمثابة خسارة للمسرح التوعوي في جنوب العراق، حيث ترك إرثا فنيا يجمع بين الثقافة المصرية والعراقية، وساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي من خلال أعماله الفنية.