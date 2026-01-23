شمس البارودي تنجو من موت محقق

وروت البارودي عبر حسابها الرسمي على " " تفاصيل اللحظات العصيبة، موضحة أن "سيارة مسرعة فقد سائقها السيطرة عليها وصعدت فوق الرصيف بشكل مفاجئ، قبل أن تصطدم بقوة بعربة كانت تسير أمامها مباشرة، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة عدة مرات"، في مشهد وصفته بـ"المفزع".صرخات استغاثةوأضافت أن "الحادث وقع بالتزامن مع سقوط دراجة نارية في نفس اللحظة أمام سيارتها، وهو ما تسبب في حالة من الذعر الشديد، خاصة مع انتشار الدماء في موقع الحادث وتصاعد صرخات الاستغاثة".وعن مشاعرها في تلك اللحظات، قالت الفنانة إنها لم تردد سوى دعاء: "يا لطيف ألطف بنا يا رب"، مؤكدة أن لطف الله كان حاضراً بقوة، حيث خرجت ومن كان معها من الحادث دون أي إصابات تُذكر، رغم خطورة الموقف.وأشادت البارودي بهدوء وحكمة الشاب الذي كان يقود سيارتها، مؤكدة أن "سرعة رد فعله ووعيه الشديد ساهما في تفادي الاصطدام المباشر والخروج من دائرة الخطر في الوقت المناسب".وعقب نجاتها، حرصت الفنانة المعتزلة على الاطمئنان على المصابين في الحادث، معربة عن حزنها الشديد للمشاهد المؤلمة التي شاهدتها.