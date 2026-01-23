اول رد من رحمة رياض على التشكيك بمصداقية "ذا فويس"

وتردد بقوة أن المدربين، والمطرب السوري والمغني المصري ، كانوا على علم مسبقا بنتيجة التصويت وهوية الفائز قبل عرض الأخيرة.وقالت إن "كل الحلقات التي عُرضت من البداية للنهاية كانت مسجلة، وآخر حلقة سُجلت بحيث يتم تصوير كل مشترك على أنه الفائز ثم يُعرض مشهد الفائز الحقيقي حسب تصويت الجمهور، والأمر ليس تمثيلا بل ردة فعل تلقائية حال الفوز المتوقع لكل متسابق".وأضافت في مقطع فيديو بثته عبر خاصية "القصص" بحسابها على "إنستغرام" أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عمل هذا السيناريو والذي سبق أن ظهر في كل النسخ العالمية من البرنامج".وتابعت :"نحن فنانون وعندنا التزامات ولا نستطيع أن نرتبط طول هذا الوقت بالبرنامج ونصوره على الهواء في بث مباشر، فكان الحل الأنسب أن الحلقات تُسجل، أرجوكم لا تشككوا بمصداقية التصويت والفائز، ونحن سعداء لأننا لم نكن نعرف فعلا من هو الفائز".يشار إلى أنه بعد منافسة حافلة بالحماسة والتشويق، تُوّجت السورية جودي من فريق رحمة رياض بلقب الموسم السادس من البرنامج وحصدت إلى جانب اللقب سيارة فاخرة.وجاء فوز جودي بنتيجة تصويت الجمهور، بعد أن تميّزت بأداء طربي وإحساس لافت على مدار الحلقات، لتصبح أول تنال هذا اللقب منذ انطلاق النسخة العربية.وأكدت جودي أن "المنافسة كانت صعبة نظراً لتميز المشتركين الآخرين بأصوات قوية وحضور مسرحي لافت".