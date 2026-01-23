الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
أزمة قلبية مفاجئة تنقل محمد صبحي إلى المستشفى
فن وثقافة
2026-01-23 | 08:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
181 شوهد
تعرض الفنان الكبير
محمد صبحي
لوعكة صحية مفاجئة، الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية استدعت نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة.
وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بوجود حالة صحية حرجة على طريق القاهرة–
الإسكندرية
الصحراوي، وبالفحص تبيّن أن الحالة تخص الفنان
محمد صبحي
، حيث جرى التعامل السريع مع الموقف ونقله لتلقي العلاج.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يخضع صبحي حاليًا للفحوصات الطبية والمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، للاطمئنان على حالته الصحية واستقرار وضعه.
ويأتي هذا التطور بعد فترة كان الفنان قد ظهر فيها متحدثًا عن معاناته السابقة مع أزمة صحية مرّ بها خلال العام الماضي، والتي أثارت حينها قلق جمهوره، خاصة بعد انتشار شائعات غير صحيحة حول وفاته، وهو ما نفاه بنفسه مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صحية صعبة لكنه تجاوزها.
محمد صبحي يُعد من أبرز رموز الفن في
مصر
والعالم العربي، ويمتلك مسيرة فنية طويلة ومؤثرة في المسرح والتلفزيون، حيث عُرف بأعماله التي جمعت بين القيمة الفنية والرسالة الاجتماعية. وقد تم تكريمه مؤخرًا في أحد المهرجانات المسرحية الكبرى تقديرًا لإسهاماته الممتدة في دعم الحركة المسرحية العربية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
