أزمة قلبية مفاجئة تنقل محمد صبحي إلى المستشفى

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بوجود حالة صحية حرجة على طريق القاهرة– الصحراوي، وبالفحص تبيّن أن الحالة تخص الفنان ، حيث جرى التعامل السريع مع الموقف ونقله لتلقي العلاج.ووفقًا لمصادر مطلعة، يخضع صبحي حاليًا للفحوصات الطبية والمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، للاطمئنان على حالته الصحية واستقرار وضعه.ويأتي هذا التطور بعد فترة كان الفنان قد ظهر فيها متحدثًا عن معاناته السابقة مع أزمة صحية مرّ بها خلال العام الماضي، والتي أثارت حينها قلق جمهوره، خاصة بعد انتشار شائعات غير صحيحة حول وفاته، وهو ما نفاه بنفسه مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صحية صعبة لكنه تجاوزها.محمد صبحي يُعد من أبرز رموز الفن في والعالم العربي، ويمتلك مسيرة فنية طويلة ومؤثرة في المسرح والتلفزيون، حيث عُرف بأعماله التي جمعت بين القيمة الفنية والرسالة الاجتماعية. وقد تم تكريمه مؤخرًا في أحد المهرجانات المسرحية الكبرى تقديرًا لإسهاماته الممتدة في دعم الحركة المسرحية العربية.