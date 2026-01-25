تدهور الحالة الصحية لفنان عراقي

وتعرّض الخالدي لأزمة صحية مؤخراً، ألزمته الفراش، وحظي باهتمام رسمي ومتابعة من قبل .وزار وفد من النقابة الفنان في منزله، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على احتياجاته، وظهر الخالدي في صورة متوسطاً الوفد وهو طريح الفراش.ورافقت الصورة التي نشرتها النقابة عبر صفحتها على منصة " " دعوات للفنان العراقي، الذي جسّد أدواراً تمثيلية، وكان له حضور بارز في التلفزيون والمسرح، بالشفاء والعودة إلى نشاطه الفني.وميمون الخالدي، من مواليد مدينة العام 1950، درس في الجميلة في ، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراة في ثمانينيات الماضي.وبدأ مسيرته الفنية في المسرح منذ سبعينيات القرن الماضي، وانتسب حينها إلى ، وقدّم العديد من المسرحيات، وحصد تكريمات عن بعض مسرحياته.وعمل الخالدي في الإذاعة، وشارك في العديد من المسلسلات والتمثيليات الإذاعية، وقدّم أدواراً منوعة في الأعمال التي شارك فيها، فضلاً عن تقديمه لأعمال سينمائية.ومن أبرز أعماله في التلفزيون " ، ، صيف ودخان، الأصمعي، سوق الجواهر، السياب"، وفي المسرح "مكاشفات، الظلال، الزنوج، الاستعراض".ونال الخالدي خلال مسيرته العديد من الجوائز، ومنها: أفضل ممثل عن مسرحية "اعتذر استاذي" في مهرجان بغداد المسرحي 2005، وجائزة أفضل ممثل عن مسرحية "الزنوج" ومسرحية "بير والشناشيل" مطلع الثمانينيات.