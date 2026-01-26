بيان رسمي حول صحة عادل إمام

وفي تصريح عاجل، نفى ، نقيب المهن التمثيلية، صحة هذه الأنباء، مؤكّدًا أن "الزعيم يتمتع بصحة جيدة"، ويقضي وقته حاليًّا بين أولاده وأحفاده في منزله، بعيدًا عن الأضواء.وشدّد زكي على أن "الأخبار المتداولة لا أساس لها من "، داعيًا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات".وحذر "من أن نشر أخبار كاذبة قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية".من جانبه، كشف المخرج ، نجل الفنان ، عن تفاصيل جديدة بشأن والده، موضحًا أن حب الجمهور لـ"الزعيم" لا يزال قويًّا، رغم ابتعاده عن النشاط الفني المباشر في الفترة الأخيرة.