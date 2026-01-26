القضاء ينصف حياة الفهد

وتفاعل جمهور ومحبو مع القرار، معبرين عن سعادتهم بذلك، خصوصًا بعد أزمة الفنانة الصحية الأخيرة.وبحسب البيان الصادر عن ، فإن هذا الحكم يؤكد ضرورة احترام الرموز الفنية والوطنية، كما أنه يُعد رسالة واضحة ضد الإساءة والتشهير.ووجه الاتحاد الشكر لمكتب المحاماة القانونية تقديرًا لجهوده المهنية في الدفاع عن والحفاظ على مكانتها الاجتماعية والفنية.وفي سياق متصل، تعرضت الفنانة حياة الفهد لوعكة صحية استدعت دخولها الرعاية المركزة للمرة الثانية في المستشفى بلندن، قبل أن تستقر حالتها الصحية لاحقًا.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الوعكة الصحية التي ألمّت بالفهد جاءت نتيجة تعرضها لالتهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ، إلا أن الفريق الطبي المعالج في تمكن من السيطرة على الوضع بسرعة، حيث تم تزويدها بالمضادات الحيوية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.