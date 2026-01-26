تأييد براءة شيرين عبد الوهاب من تهمة السب

وكانت المحكمة قد نظرت بالدعوى التي أقامها مدير حسابات الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمها فيها بسبه وقذفه عبر وسائل مختلفة، فيما طالب محامي المدعي بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.وبالإضافة لتهمتي والقذف، تضمنت الدعوى المقامة ضد نجمة الغناء البارزة اتهامات أخرى شملت سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تعمد إزعاج المجني عليه.وكان ، محامي ، حصل على حكم البراءة على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل في وقت سابق، فيما قررت النيابة الاستئناف على البراءة.