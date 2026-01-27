جلطة تصيب فنان شهير تستدعي دخوله المستشفى بشكل عاجل

ويُعد أحد الأسماء البارزة في الحركة المسرحية المصرية، حيث عمل عضوًا بفرقة " " للشباب التابعة للمسرح الغنائي بمسارح الدولة، وامتد عطاؤه الفني ليشمل الغناء إلى جانب مشاركاته المتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما.وشارك الصريطي في عدد كبير من العروض المسرحية التي تركت بصمة واضحة، من أبرزها: "الحب بعد المداولة"، "عطشان يا صبايا"، "تذكرة للجنة"، "زي ما تحب"، "نجوم الظهر"، "عالم كورة"، "شغل أراجوزات"، " "، و"ذات "، مؤكدًا حضوره الدائم على خشبة المسرح على مدار عقود من العطاء الفني.ولا تزال الحالة الصحية للفنان محل متابعة دقيقة، فيما تتوالى دعوات محبيه وزملائه في الوسط الفني له بالشفاء العاجل والعودة سالمًا لاستكمال مسيرته الفنية الحافلة.