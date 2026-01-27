بعد نجاتها من المقلب.. نسرين أمين تتحدث عن تعاونها مع رامز جلال

وقالت في تصريحات على هامش تواجدها في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تنتظر عرض فيلم " " الذي تشارك في بطولته مع الفنان ، مشيرةً الى أنه لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم حتى الآن.وردّاً على سؤال حول حقيقة وقوعها ضحية لمقلب رامز، هذا العام، قالت بدعابة: "لأ الحمد لله هربت السنة دي".يُذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "حق ضايع"، حيث بدأت بتصوير أول مشاهدها فيه مع الفنان حسني.مسلسل "حق ضايع" هو بطولة: أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال ، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، ...، ومن تأليف وإخراج .وكانت نسرين أمين قد تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "البخت" للنجم الإماراتي ، ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.مسلسل "البخت" هو بطولة: نسرين أمين، النجم الإماراتي مروان عبد الله صالح، ، ، مجدي كامل، ، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً.