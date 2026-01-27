الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554424-639051100157871122.webp
بعد نجاتها من المقلب.. نسرين أمين تتحدث عن تعاونها مع رامز جلال
فن وثقافة
2026-01-27 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
كشفت الفنانة
نسرين أمين
عن نجاتها من مقلب الفنان
رامز جلال
، هذا العام، بعد وقوعها فيه أكثر من مرة في الأعوام الماضية، كما تحدثت عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، في السينما.
وقالت
نسرين
في تصريحات على هامش تواجدها في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تنتظر عرض فيلم "
بيج رامي
" الذي تشارك في بطولته مع الفنان
رامز جلال
، مشيرةً الى أنه لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم حتى الآن.
وردّاً على سؤال حول حقيقة وقوعها ضحية لمقلب رامز، هذا العام، قالت
نسرين أمين
بدعابة: "لأ الحمد لله هربت السنة دي".
يُذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "حق ضايع"، حيث بدأت بتصوير أول مشاهدها فيه مع الفنان
أحمد صلاح
حسني.
مسلسل "حق ضايع" هو بطولة: أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال
الشافعي
، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة،
رنا سماحة
...، ومن تأليف
حسين مصطفى محرم
وإخراج
محمد عبد الخالق
.
وكانت نسرين أمين قد تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "البخت" للنجم الإماراتي
مروان
عبد الله صالح
، ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.
مسلسل "البخت" هو بطولة: نسرين أمين، النجم الإماراتي مروان عبد الله صالح،
أحمد عبد العزيز
،
أحمد وفيق
، مجدي كامل،
عبير صبري
، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
