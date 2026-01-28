نقابة الفنانين تنعى فنانا عراقيا

وقالت النقابة في بيان تلقته ، "ننعى رحيل الفنان مكصد الحلي الذي وافته هذا اليوم".وأضافت "نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".