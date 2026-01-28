"القناني المسحورة".. تجربة عراقية تستقطب الأطفال

وأعلنت العراقية ونقابة الفنانين ومخرج الفيلم، أنس ، عن إطلاق العرض التجاري للفيلم، وسط تفاعل من النخب الثقافية فيما يشبه الاحتفاء بالتجربة المحلية ودعمها.وسيُعرض فيلم "القناني المسحورة" في صالات السينما في كل من: ، ، ، ، ، وبابل.وحث الموسوي "العراقيين على مشاهدة الفيلم في صالات السينما"، مشيرا الى ان "حضورهم يمثل دعمًا كبيرًا لتجربتنا كصانعين، كما ويسهم ببناء فن عراقي جميل محترم عالمياً قد تُقدّم من خلاله أعمال مستقبلية أكثر جودة وتطورًا، إن شاء الله".وأوضح الموسوي في إعلان بدء العرض، أن الفيلم يستعرض "أهم ما لبلاد ما بين النهرين من شواهد تاريخية عظيمة وحضارة مميزة يفخر بها العالم".وأضاف: "كما يروي قصة جميلة تسهم بتنمّية الصفات الحميدة عند الاطفال كالإيثار والشجاعة والتعاون والصدق"، مشيرًا لكونه يستهدف العائلة العراقية وموجه بشكل خاص للأعمار (8-15) عامًا.وترك فيلم "القناني المسحورة"، أصداء إيجابية في أول عرض له أمام نقاد وفنانين، ضمن فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي قبل نحو أربعة أشهر.ومثلت تلك الأصداء الإيجابية مؤشرًا قويًا على نجاح الفيلم أمام الجمهور العام، الذي أشاد فيه مخرجون ونقاد سينمائيون عراقيون.وفيلم "القناني المسحورة" من إنتاج ، ومن تأليف الكاتب مصطفى شريف، ويتميز عن باقي أفلام الأنيميشن للمخرج أنس الموسوي، بكونه فيلمًا طويلاً أنتج بأيدٍ وتمويل عراقي بالكامل على مدى ست سنوات.وتعود آخر تجربة عراقية في عالم سينما الأنيميشن، إلى عام 1982، عبر فيلم الرسوم المتحركة ثنائي الأبعاد "الأميرة والنهر"، للمخرج العراقي الراحل .ويشكل الفيلم فرصة لربط الجيل الجديد من العراقيين، بدور العرض السينمائية بالتزامن مع خطط لإنتاج أفلام سينمائية عراقية بشكل سنوي تضع البلاد على خريطة الإنتاج الغائبة عنها منذ عقود.