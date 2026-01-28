تطور جديد بقضية ياسمين عبدالعزيز ضد ناشري "الصور المسيئة"

وقالت ياسمين في بيانها: "لن أظل صامتة أمام مثل هذه التجاوزات بعد الآن، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث تجاوز حدود الصبر وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم".وأوضحت أن قرارها لا يخصها فقط، بل يمثل رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للإساءة أو التشهير على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويوفران لها جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها.وأكدت أن الإجراءات القانونية لن تتوقف عند هذا الحد، وأنها ستتخذ خطوات ضد جميع الأطراف التي تجاوزت بحقها بشكل صريح.وشددت في بيانها على أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمها صراحة، بل تشمل كل من يتعمد الإساءة عبر التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، طالما كانت الدلالة كافية لتعريف الجمهور بها وتسببت في ضرر لسمعتها أو مكانتها المهنية.وأضافت: "لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي الشخصية أو المهنية، وأي محاولة للإساءة إليّ سيتم الرد عليها حصرًا وفق القانون".وأكدت الفنانة أنها ستستخدم كامل حقوقها القانونية والدستورية للدفاع عن نفسها ضد أي تجاوز، مهما كان حجمه أو شكله، وأن ثقتها كاملة في القضاء المصري العادل وفي أجهزة لضبط التجاوزات وحماية المجتمع من التشهير والإساءة.