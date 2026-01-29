هل هي القاتلة؟.. حديث قديم لهدى شعرواي عن خادمتها المخادعة

وفي مقابلة صحفية سابقة، قالت (في الدقيقة 31 من فيديو المقابلة) إن العاملات اللواتي عملن لديها تسبّبن لها بـ"مرض عصبي"، لكونهن لا يعرفن العادات والتقاليد المحلية، وبطيئات في العمل، ويسمعن ما يردن ويتجاهلن ما لا يردن سماعه.وكشفت الفنانة حينها أن لديها عاملة من غانا أوهمتها بأنها لا تتحدث العربية، إلى أن اكتشفت ذلك لاحقا، مؤكدة أنها لم تعامل أيا من عاملاتها بعنصرية، وأنها تعاملت مع 13 عاملة.كما بيّنت أن العاملات اللواتي عملن لديها لم يكنّ يعرفن تدبير شؤون المنزل كما يجب، لافتة إلى أن العاملة لديها أتعبتها.هذا وأكدت مصادر مطلعة في وقت سابق من اليوم، مقتل هدى شعراوي داخل منزلها في العاصمة دمشق، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به الرئيسي في الجريمة هي الخادمة المنزلية الأجنبية التي تعمل لدى الراحلة، والتي لا تزال متوارية عن الأنظار.