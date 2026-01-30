هل تنبأت ليلى عبد اللطيف بمقتل الفنانة هدى شعراوي؟

فعقب انتشار خبر الجريمة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مقابلة إعلامية مع ، تتحدث فيه عن توقعها مقتل أحد الفنانين من "الصف الأول" بطريقة غامضة جراء حادث مؤسف أو عملية قتل مقصودة، بسبب قضية أموال وليس بسبب آخر، معتبرين أن ما حدث يتقاطع مع حديثها السابق.جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد كشفت مساء أمس الخميس عن تفاصيل مقتل في منزلها. نتيجة اعتداء بأداة صلبة تسبب بنزيف حاد، على يد عاملتها المنزلية الأوغندية الجنسية، التي غادرت المكان بعد الحادث قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إلقاء القبض عليها مساء اليوم نفسه.وأقرت المتهمة بالجريمة خلال التحقيقات الأولية، التي لا تزال مستمرة لكشف الدوافع والملابسات تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء المختص.وفي هذا الصدد، انقسم النشطاء بين من اعتبر أن تمتلك "معلومات خاصة" أو تتعامل مع جهات أمنية، وبين من اعتبر أن توقعاتها عامة وغير محددة، وقد تصيب أحيانًا بحكم الصدفة لا أكثر.ورأى آخرون أن لا علاقة بين التوقع ومقتل ، معتبرين أنها على الرغم من شهرتها وحضورها الفني، لا تُصنّف ضمن نجوم الصف الأول، وفق آرائهم، ما ينفي دقة الربط بين الحادثة والتوقع المتداول.