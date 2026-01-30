وفاة كاثرين أوهارا نجمة Home Alone عن 71 عاما

خيّم الحزن على الوسط الفني العالمي بعد إعلان وفاة النجمة الكندية كاثرين أوهارا، إحدى أبرز نجمات الكوميديا في ، عن عمر ناهز 71 عامًا، وذلك داخل منزلها في مدينة لوس أنجلوس، عقب معاناة قصيرة مع المرض، بحسب ما أكده مدير أعمالها لمجلة «Variety».اشتهرت أوهارا بقدرتها الفريدة على الجمع بين الكوميديا الذكية والحضور الإنساني الدافئ، وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من خمسين عامًا، بدأت خلالها من الشاشة الكندية عبر برنامج «Second City Television»، الذي منحها أولى جوائز «إيمي» ورسّخ اسمها كموهبة استثنائية.وانتقلت لاحقًا إلى السينما والتلفزيون الأميركيين، لتشارك في أعمال أصبحت علامات فارقة، من بينها «Beetlejuice» و«After Hours»، إلى جانب دورها الأشهر كوالدة «كيفن» في فيلمي «Home Alone»، حيث شكّلت علاقتها بالنجم واحدة من أبرز الصداقات في كواليس العمل، واستمرت حتى كرّمته في ممشى هوليوود عام 2023.وارتبط اسم كاثرين أوهارا بشراكة فنية طويلة مع المخرج غيست، وقدمت معه سلسلة من الأفلام الساخرة ذات الطابع الوثائقي الكوميدي، مثل «Best in Show» و«Waiting for Guffman» و«A Mighty Wind»، التي عززت مكانتها كأحد أعمدة هذا النوع الفني.وفي مجال الأداء الصوتي، تركت بصمتها أيضًا عبر مشاركتها في أفلام رسوم متحركة ، أبرزها «The Nightmare Before Christmas» و«Chicken Little»، مؤكدة تنوعها وقدرتها على الوصول إلى مختلف الأجيال.وشهدت مسيرتها الفنية عودة قوية في العقد السادس من عمرها من خلال شخصية «مورا روز» في مسلسل «Schitt’s Creek»، وهو الدور الذي حصدت عنه «إيمي» الثانية، وفتح أمامها أبواب أعمال تلفزيونية بارزة، من بينها «The Last of Us» على HBO و«The Studio» على Apple TV+.وكان من أحدث أعمالها عودتها إلى شخصية «دليا ديتز» في فيلم «Beetlejuice Beetlejuice»، إلى جانب مشاركتها في فيلم الأكشن «Argylle»، فيما نالت خلال حياتها تكريمًا خاصًا بتعيينها « فخري» لمنطقة في لوس أنجلوس عام 2021، تقديرًا لإسهاماتها الفنية وتأثيرها الثقافي.برحيل كاثرين أوهارا، يفقد الفن العالمي واحدة من أكثر الوجوه المحبوبة، التي تركت إرثًا غنيًا بالضحك والإنسانية، وسيظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور طويلًا.