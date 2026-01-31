تصريح صادم لموسيقار شهير: عمرو دياب ليس مطرباً

وقال مهنا في لقاء متلفز إن " مش مطرب"، موضحا أن "الهضبة يمتلك ذكاء فنيا استثنائيا ومستمر في نجاحه لسنوات طويلة تصل إلى 30 سنة".وأشار إلى أنه يذكره بالعمالقة، مثل: عبدالحليم حافظ.كما لفت الموسيقار المعروف إلى أن "مفهوم المطرب في رأيه يرتبط بالارتجال والطرب الذي يجبر المستمع على التفاعل العاطفي معه"، مؤكدا أن "ذلك لا ينتقص من قيمة عمرو دياب بل يبرز وعيه وذكائه"."شعبية"أما عن الفنانة ، كشف عن كواليس أول لقاء جمعهما، مشيرا إلى أنه "فوجئ بقوة صوتها وصدق إحساسها، لكنه لم يرها في البداية مناسبة للأغنية الطربية الكلاسيكية".وقال هاني مهنا إنه "أخبر شيرين صراحة بأنها لا تصلح لأن تكون مطربة بالمعنى التقليدي، وأن الأغنية الشعبية تلائم صوتها وتبرزه".إذ أوضح مهنا أن انطلاقة شيرين الحقيقية جاءت بعد تقديم أغنية " "، التي شكلت نقطة تحول في مسيرتها الفنية، مؤكدا أنها تمتلك شخصية فنية قوية جعلت أعمالها تحظى بانتشار واسع.ذكرى من أعظم نجمات الغناءفيما وصف الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، بأنها من الأصوات النادرة التي لم ينصفها الزمن، مضيفاً أنها لو امتد بها العمر لكانت واحدة من أعظم نجمات الغناء في الوطن العربي.يذكر أن هاني مهنا موسيقار ومؤلف موسيقي وعازف مصري بارز، يعد من أهم صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.معروف بإسهاماته الكبيرة في الموسيقى العربية، وبتقديمه موسيقى تصويرية لأعمال درامية، كما ساهم في اكتشاف ودعم عدة مواهب فنية خلال مسيرته، من بينها الفنانة الراحلة ذكرى.وتعاون مع نجوم كبار في الموسيقى العربية كعازف، فقد شارك في حفلات وتسجيلات مع ، عبد ، وردة، وغيرهم، ما أثرى مسيرته الفنية بشكل كبير.