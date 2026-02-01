فنان مصري يعتزل الدراما بصورة مفاجئة

وجاء الإعلان عبر منشور شخصي نشره على حسابه الرسمي بموقع ، حيث كشف عن كواليس قراره، مشيرا إلى أن "مسلسل إفراج يمثل آخر أعماله الدرامية على الشاشة الصغيرة، وأنه بذل فيه جهدا استثنائيا يستحق أن يكون خاتمة مشرفة لمسيرته التليفزيونية".وأعرب النجم عن فخره الشديد بالعمل، مؤكدًا أنه قدم من خلاله "عملًا يليق باسم وتاريخ الدراما المصرية".ويعد الفنان عمرو سعد من أبرز نجوم الدراما الشعبية المصرية في العقدين الأخيرين، واشتهر بتقديم أدوار تجمع بين الطابع الشعبي القوي والدراما الاجتماعية ذات الرسائل العميقة، إلى جانب قدرته على لعب أدوار الأكشن والصراعات العائلية المعقدة.وبدأ مسيرته التليفزيونية البارزة مع مسلسل "اللص والكلاب" عام 2000، لكنه حقق شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة بدءا من موسم رمضان 2010 مع مسلسل "السبع وصايا"، ثم توالت نجاحاته الرمضانية المتتالية التي جعلته من أكثر النجوم حضورا في السباق الرمضاني على مدار 15 عاما تقريبا.وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الدرامية الناجحة من بينها: ولد فضة 2011، مملكة الجبل 2013، وبركة 2015، وملوك الجدعنة 2018، وتوبة 2019، وسيد الناس 2021.ويعتبر مسلسل "إفراج" المقرر عرضه في شهر رمضان أحد أكبر الإنتاجات التي شارك فيها عمرو سعد من حيث حجم الإنتاج والفريق الفني، ومستوحى من قصة حقيقية من ملفات "ممنوعة من النشر" سابقا، ويُصنف كدراما شعبية اجتماعية بطابع تشويقي.وجاء قرار الاعتزال مفاجئا للكثيرين في الوسط الفني، خاصة أن عمرو سعد كان يُعد من "الثابتين" في مواسم رمضان، ولم تظهر أي بوادر سابقة علنية تشير إلى رغبته في الابتعاد عن الدراما التليفزيونية.