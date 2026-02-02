القبض على فنان مصري بتهمة التحرش

وبحسب مصادر أمنية، تلقت إخطارًا يفيد بتقدم سيدة ببلاغ تتهم فيه الفنان بالتحرش بها أثناء تواجدهما داخل فندق بدائرة قسم شرطة بولاق ، وعلى الفور، تحركت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم.وأفادت المصادر أن باشرت إجراء التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروفها، والتحقق من صحة الاتهامات الواردة في البلاغ، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق المختصة.وفي السياق ذاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وأُخطرت التي تولت التحقيق مع الفنان محمود حجازي، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.وأكدت الجهات الأمنية استمرار فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الأطراف المعنية، في إطار تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات.