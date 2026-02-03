أول رمضان من دون حياة الفهد

وكشف مدير أعمالها في تصريح مصور، أن "الفنانة لا تزال ترقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات في ".وأضاف: "إن شاء الله مع استمرار العلاج رب العالمين ينزل معجزاته ونشوفها بخير، وهذا أول رمضان بندخله بدون وجودها، وشيء يضيق الخلق".كما أشار إلى أن "الفنانة القديرة كانت تستعد لتقديم عمل فني جديد خلال شهر رمضان 2026، إلّا أن الظروف الصحية حالت دون ذلك، مطالباً الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل".بالمقابل، تفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل واسع مع هذا الخبر الحزين، متمنين لها الشفاء العاجل وأن تعود إلى نشاطها الفني في أسرع وقت.وكانت حياة قد تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، وذلك بعد إصابتها بمضاعفات خلال عملية القسطرة، تسبّبت بجلطة دماغية أثّرت فيها، حيث دخلت العناية المركزة لتلقي العلاج ومن ثم نُقلت إلى مركز متخصّص في لندن لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل.