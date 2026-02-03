سيرين عبد النور بفستان كورسيه جريء في العراق (صور)

وقد نشرت على حسابها الرسمي في "إنستغرام" ألبوم صور من جلسة تصويرية خاصّة بالمناسبة، علّقت عليها بالقول: "من حفل افتتاح مجوهرات في ".واختارت فستاناً من توقيع المصمّم اللبناني سودا، جاء باللون البنّي الرائج، وبقصّة كورسيه أظهرت خصرها بأنوثة واضحة من دون تكلّف.وفي التفاصيل، تميّزت الـ"توب" المصنوعة من قماش مخمليّ فاخر بحمّالات رفيعة وياقة مبتكرة ذات نفَس رومانسي، فيما انسدلت التنورة بقصّة ضيّقة على طريقة الحوريّات، الأسلوب الذي ينسجم مع قوام سيرين وتُتقنه في معظم إطلالاتها.وزاد قماش الدانتيل الناعم المبطّن من فخامة التصميم، محقّقاً توازناً أنيقاً بين الجزء العلوي والسفلي للفستان.بإطلالة جمالية ثابتةأمّا في المكياج وتسريحة الشعر، فبقيت عبد وفيّة لخطّها المعروف، معتمدةً مكياجاً برونزيّاً فخماً يبرز ملامحها العربية الآسرة من دون مبالغة.