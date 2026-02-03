أول تعليق من محمود حجازي.. بعد اتهامه بالتحرش

واستعان حجازي عبر خاصية "الستوري" بالآية الكريمة "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".وأضاف قائلاً في رده: "كيد البشر ومكرهم .. مهما عظم، يواجهه تدبير الله تعالى الذي يبطله ويقلبه نفعا"، في إشارة إلى ما وجه إليه من اتهامات.وكانت المصرية ألقت القبض على الفنان بتهمة التحرش والتعدي الجنسي على سيدة بأحد الفنادق في القاهرة.اعتداء جنسي بأحد الفنادقفيما بدأت الأزمة عندما تقدمت سيدة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري ببلاغ للجهات الأمنية، اتهمت خلاله حجازي بالتعدي عليها جنسياً داخل أحد الفنادق وسط القاهرة.لتتولى جهات التحقيق فحص الاتهامات والتحقق منها لمعرفة مدى صحتها، فيما نفى حجازي كافة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً.ضرب وسحلوكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامه بضرب زوجته وسحلها وإصابتها. فيما استمعت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق، لأقوال زوجته، وذلك بعد اتهامها له في محضر رسمي بتعديه عليها بالضرب والسب والقذف والتسبب لها في إصابات وكدمات متفرقة.