تطورات تخص الحالة الصحية لحياة الفهد

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي عبر حساب الفنانة على "إنستغرام"، أن قرار استكمال العلاج داخل جاء بناء على التقارير الطبية الأخيرة، لافتة إلى أن رحلة العلاج لم يُكتب لها النجاح "نتيجة شدة الإصابة بالجلطة".وأشارت إلى أن ترقد حاليا في العناية المركزة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، مع اعتذارها عن استقبال الزيارات في الوقت الراهن التزاما بتوصيات الأطباء.وتعود الأزمة الصحية للفنانة إلى صيف 2025، حيث خضعت لعملية قسطرة في القلب، إلا أنها تعرضت لأزمة صحية في أغسطس الماضي، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية، مما استدعى نقلها للعلاج في خلال شهر سبتمبر الماضي.