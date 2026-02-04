بينهم عراقي.. الكشف عن القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية 2026

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح ثلاثة كتّاب إلى القائمة القصيرة لأول مرة، هم: دعاء إبراهيم، وضياء جبيلي، ونجوى . ويذكر أنه وصل ثلاثة كتّاب إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، هما أحمد (القائمة الطويلة في عامي 2018 و2023 عن "حصن التراب" و"عصور دانيال في مدينة الخيوط")، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة ثلاث مرات في الأعوام 2013 و2018 و2024 عن "حادي التيوس" و"الساق فوق الساق" و"الأصنام")، وسعيد خطيبي (لقائمة القصيرة في عام 2020 عن "حطب ").وتضم القائمة روايات لكتّاب من أربعة بلدان مختلفة: الجزائر، والعراق، ولبنان، ومصر حيث إلى القائمة القصيرة كاتبتان وأربعة كتّاب، يتراوح أعمارهم بين 37 و69 عاماًترشح للقائمة القصيرة ثلاثة كتّاب وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة في دورات سابقة، بينما وصل ثلاثة كتّاب للقائمة للمرة الأولى.وتضم القائمة القصيرة لدورة للرواية العربية التاسعة عشرة كُتّاباً من أربعة بلدان عربية، هي الجزائر، والعراق، ولبنان، ومصر، وتتراوح أعمارهم بين 37 و69 عاماً، وتتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح ثلاثة كتّاب إلى القائمة القصيرة لأول مرة، هم: دعاء إبراهيم، وضياء جبيلي، ونجوى بركات. ويذكر أنه وصل ثلاثة كتّاب إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، هما اللطيف (القائمة الطويلة في عامي 2018 و2023 عن "حصن التراب" و"عصور دانيال في مدينة الخيوط")، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة ثلاث مرات في الأعوام 2013 و2018 و2024 عن "حادي التيوس" و"الساق فوق الساق" و"الأصنام")، وسعيد خطيبي (لقائمة القصيرة في عام 2020 عن "حطب سراييفو").يذكر أنه سيُعلن عن الرواية الفائزة بالدورة التاسعة عشرة للجائزة العالمية للرواية العربية، يوم الخميس 9 أبريل 2026، أثناء احتفالية في سيتم بثها افتراضياً.وتختص الجائزة العالمية للرواية العربية سنوية بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وتبلغ قيمة الجائزة التي تُمنح للرواية الفائزة خمسين ألف دولار أمريكي. يرعى الجائزة مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – .وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.ومن بين الروايات الفائزة بالجائزة التي صدرت أو ستصدر بالإنجليزية، "قناع بلون السماء" لباسم خندقجي (الفائزة بالجائزة عام 2024 والتي ستصدر عن منشورات أوروبا في 2026)، و"تغريبة القافر" لزهران (الفائزة بالجائزة عام 2023 والتي ستصدر عن دار هوبو). كما سيتم نشر عدد من الروايات التي وصلت إلى المراحل الأخيرة للجائزة في دورة 2025: " النساء" لحنين الصايغ (القائمة القصيرة 2025، تصدر عن دار انترلينك في 2026)، "ملمس الضوء" لنادية (القائمة القصيرة 2025، تصدر عن منشورات للآداب في 2026)، و"أغنيات للعتمة" لإيمان حميدان (القائمة الطويلة 2025، تصدر عن دار انترلينك في 2026).