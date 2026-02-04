هل فشل علاج حياة الفهد في الخارج؟.. ابنتها تكشف الحقيقة

وأكدت ابنة ، في تصريحات إذاعية، أن الأسرة وصلت إلى مساء أمس، مشيرة إلى تقبلهم الكامل لما حدث، قائلة إنهم راضون بقضاء الله وقدره، معبرة عن أملها في تحسن الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة واستجابة الفنانة للعلاج مجددًا.وكانت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال حياة قد أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه آخر المستجدات الصحية، موضحة أن الفنانة عادت إلى الكويت بعد خضوعها لعلاج طبي في ، إلا أن التقارير الطبية أفادت بعدم تحقيق النتائج المرجوة بسبب شدة الإصابة بالجلطة.وأوضح البيان أنه تقرر استكمال الخطة العلاجية داخل ، حيث تتواجد حياة الفهد حاليًا تحت الرعاية الطبية داخل إحدى العناية المركزة، مع التشديد على منع الزيارات في الوقت الراهن تنفيذًا لتوصيات الفريق المعالج.وفي ختام التصريحات، ناشدت الأسرة جمهور الفنانة الدعاء لها بالشفاء، سائلين الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية، وموجهين الشكر لكل من تواصل وحرص على الاطمئنان على حالتها الصحية.وتُعد حياة الفهد واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية، وهي ممثلة كويتية من مواليد عام 1948، في الكويت، وتمكنت من إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، لتصنع مسيرة فنية امتدت لعقود في المسرح والتلفزيون.