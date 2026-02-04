"من أوّل مرّة شفتك".. كليب هيفاء وهبي يثير الجدل بقصة حبيب قد يكون شاذّ!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اليمن.. مقتل 3 عناصر من القاعدة في غارة جوية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555255-639058284146133649.jpg
"من أوّل مرّة شفتك".. كليب هيفاء وهبي يثير الجدل بقصة حبيب قد يكون شاذّ!
فن وثقافة
2026-02-04 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
721 شوهد
طرحت النجمة
اللبنانية
هيفاء وهبي
الفيديو كليب الرسمي لأغنيتها الجديدة «من أوّل مرّة شفتك» عبر قناتها الرسمية على موقع
يوتيوب
، في عمل جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية ويؤكد استمرار حضورها اللافت على الساحة الغنائية العربية.
الكليب سرعان ما خطف الأنظار منذ الساعات الأولى لإطلاقه، ليس فقط بسبب الأغنية، بل نتيجة قصته الجريئة وغير التقليدية. وتدور أحداثه حول علاقة عاطفية تعيشها
هيفاء
، حيث تظهر برفقة صديقاتها وهي تراقب حبيبها، قبل أن تكتشف في نهاية العمل أنه شاذّ ويخونها مع رجل آخر، في حبكة صادمة وغير مألوفة في كليبات الأغاني العربية.
هذا الطرح المختلف أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا بين الجمهور. فبينما أشاد قسم كبير من المتابعين بجرأة الفكرة واعتبروها جديدة وغير مطروحة سابقًا في الأعمال المصوّرة، رأى هؤلاء أن
هيفاء وهبي
نجحت مجددًا في صناعة الترند وإثبات قدرتها على كسر القوالب التقليدية، مؤكدين أنها لا تزال رقمًا صعبًا في عالم الفن والاستعراض.
في المقابل، عبّر عدد من المتابعين عن انزعاجهم من قصة الكليب، معتبرين أنها لا تتناسب مع طبيعة
المجتمع العربي
وقيمه، ورأوا أن الطرح كان صادمًا أكثر مما يجب، ما فتح باب النقاش حول حدود الجرأة في الأعمال الفنية ودور الفن في طرح قضايا حساسة.
ومن التعليقات التي انتشرت على منصة "أكس": "جرأة
هيفا وهبي
!
نزلت فيديو كليب بتلاحق الكراش وبالنهاية اكتشفت أنه gay وأخدت الصدمة"، "ما حدا فينا بيختلف انو هيفا من لما بللشت و هيي بتذهلنا و بتبهرنا
بس انو بالكليب تعرض قضية موجودة و بكترة هالايام !الهدف الكراش يطلع بالاخر مثلي".
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
من قصدت هيفاء وهبي بـ “بدنا نروق”؟ ألبوم ‘ميجا هيفا 2’ يثير الفضول والجدل!
04:20 | 2025-12-30
"من نزع الفستان إلى قميص النوم في السرير".. هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بصور جريئة
10:57 | 2025-11-10
تطور جديد في قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر
07:06 | 2025-11-17
هيفاء وهبي تقاضي طبيب تجميل مصري لهذا السبب
11:02 | 2026-01-22
فن وثقافة
للنساء فقط
منوعات
السومرية
العراق
هيفا وهبي
المجتمع العربي
هيفاء وهبي
اللبنانية
يوتيوب
لبنان
هيفاء
haifa
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
35.22%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
24.53%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
اقتصاد
21.48%
08:33 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
08:33 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
محليات
18.78%
02:21 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
02:21 | 2026-02-03
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
اخترنا لك
بالفيديو.. الحفريات تبتلع سيارة تاكسي في بغداد
13:15 | 2026-02-04
هل ترفع القهوة ضغط الدم.. اليكم الحقيقة؟
09:45 | 2026-02-04
هل فشل علاج حياة الفهد في الخارج؟.. ابنتها تكشف الحقيقة
07:49 | 2026-02-04
بينهم عراقي.. الكشف عن القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية 2026
05:16 | 2026-02-04
تطورات تخص الحالة الصحية لحياة الفهد
16:16 | 2026-02-03
تشكيك بحسم استحقاق رئاسة الجمهورية.. فيديو
14:20 | 2026-02-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.