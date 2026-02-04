Alsumaria Tv
اليمن.. مقتل 3 عناصر من القاعدة في غارة جوية
"من أوّل مرّة شفتك".. كليب هيفاء وهبي يثير الجدل بقصة حبيب قد يكون شاذّ!

فن وثقافة

2026-02-04 | 13:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
&quot;من أوّل مرّة شفتك&quot;.. كليب هيفاء وهبي يثير الجدل بقصة حبيب قد يكون شاذّ!
721 شوهد

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الفيديو كليب الرسمي لأغنيتها الجديدة «من أوّل مرّة شفتك» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في عمل جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية ويؤكد استمرار حضورها اللافت على الساحة الغنائية العربية.

الكليب سرعان ما خطف الأنظار منذ الساعات الأولى لإطلاقه، ليس فقط بسبب الأغنية، بل نتيجة قصته الجريئة وغير التقليدية. وتدور أحداثه حول علاقة عاطفية تعيشها هيفاء، حيث تظهر برفقة صديقاتها وهي تراقب حبيبها، قبل أن تكتشف في نهاية العمل أنه شاذّ ويخونها مع رجل آخر، في حبكة صادمة وغير مألوفة في كليبات الأغاني العربية.

هذا الطرح المختلف أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا بين الجمهور. فبينما أشاد قسم كبير من المتابعين بجرأة الفكرة واعتبروها جديدة وغير مطروحة سابقًا في الأعمال المصوّرة، رأى هؤلاء أن هيفاء وهبي نجحت مجددًا في صناعة الترند وإثبات قدرتها على كسر القوالب التقليدية، مؤكدين أنها لا تزال رقمًا صعبًا في عالم الفن والاستعراض.

في المقابل، عبّر عدد من المتابعين عن انزعاجهم من قصة الكليب، معتبرين أنها لا تتناسب مع طبيعة المجتمع العربي وقيمه، ورأوا أن الطرح كان صادمًا أكثر مما يجب، ما فتح باب النقاش حول حدود الجرأة في الأعمال الفنية ودور الفن في طرح قضايا حساسة.

ومن التعليقات التي انتشرت على منصة "أكس": "جرأة هيفا وهبي !
نزلت فيديو كليب بتلاحق الكراش وبالنهاية اكتشفت أنه gay وأخدت الصدمة"، "ما حدا فينا بيختلف انو هيفا من لما بللشت و هيي بتذهلنا و بتبهرنا
بس انو بالكليب تعرض قضية موجودة و بكترة هالايام !الهدف الكراش يطلع بالاخر مثلي".
 
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 

فن وثقافة

للنساء فقط

منوعات

السومرية

العراق

هيفا وهبي

المجتمع العربي

هيفاء وهبي

اللبنانية

يوتيوب

لبنان

هيفاء

haifa

