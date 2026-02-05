هل سيعود مسلسل "العشق الممنوع" بنسخة عربية؟

عاد خبر تعريب المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" الى الواجهة مجدداً ، فقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي عزم شبكة MBC على تصوير العمل خلال عام 2026 ضمن سلسلة تعريب الأعمال التركية التي حققت بالسنوات الماضية إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

مصادر أكدت أن كل ما يتم تداوله عن هذا الموضوع هو حتى اللحظة عارٍ عن ومجرد شائعات.



ولم يكتفِ النشطاء بتداول خبر تصوير المسلسل بل أعلنوا ايضا أن البطل سيكون بدور مهند والبطلة سارة بركة وهذا طبعاً ما هو أيضا غير صحيح، إضافة إلى تداول أسماء كـ وسلوم حدا بدور عدنان بيك.



ويعتبر العشق الممنوع واحد من أشهر المسلسلات التركية الرومنسية التي حققت نسبة مشاهدة عالية جدا في والوطن العربي أيضا وجماهيرية قلّ مثيلها، وهو كان قد عُرض للمرة الأولى عام 2009 يروي قصة حب تكسر كل المحظورات بين سمر (بيرين سات) ومهند (كيفانتش تاتليتوغ).



أما المسلسلات التركية المعربة فحققت بالسنوات الماضية نجاحاً كبيراً بالوطن العربي وتصدرت المراتب الأولى، مثل ، ستيليتو ، العميل ، ، الذي فاز بجائزة جوي أورد هذا العام ، وليل الذي يعرض حالياً من بطولة وكارمن بصيبص.