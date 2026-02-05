ما حقيقة نقل محيي إسماعيل لدار رعاية كبار الفنانين اجبارياً

وقال محيي خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا تعبت وكان عندي شوية إجهاد، وقررت أقعد شوية أريح في دار رعاية كبار الفنانين».وأضاف: «حالتي النفسية 100% وبسلم على الجمهور وممكن ييجى يزورني، معنديش أي مرض ولا جلطة ولا أي شيء».يذكر أن أعلنت عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء فنى كبير عبر سنوات طويلة.كما أوضحت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائمًا للدعم في أي وقت وأي ظرف.واختتمت النقابة بيانها بتوجيه الشكر لكل من اهتم وتواصل للاطمئنان على الفنان الكبير.وفي وقت سابق، نشرت بعض مواقع التواصل ووسائل اعلام انه تم نقل الفنان رغماً عنه الى دار رعاية كبار الفنانين، فيما اكد الفنان ان الانتقال كان بمحض ارادته.