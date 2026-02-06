أحمد زاهر يكشف تفاصيل مريرة قربته من الانتحار

وخلال ندوة تكريمية له، تحدث الممثل المصري عن رحلة عودته إلى التمثيل، موضحاً أنه اضطر للبدء من أدوار صغيرة لا تتناسب مع تاريخه الفني، لكنه أصرّ على استعادة مكانته تدريجاً، قائلاً إنه لم يسمح لليأس أن يهزمه.وأشار إلى أن مرحلة التوقف عن العمل كانت الأصعب عليه نفسياً، خصوصاً أنه كان قبل مرضه من أبرز نجوم جيله، بحيث كانت الأدوار الرئيسية تُعرض عليه باستمرار.واستعاد زاهر ذكريات بداية مرضه عندما ظهر في أحد المشاهد إلى جانب الزعيم ، حيث لاحظ الجمهور والنقاد تغير مظهره وزيادة وزنه بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثّر عليه نفسياً بشكل كبير، خصوصاً أن حالته الصحية كانت خارجة عن إرادته.وأكد أن تلك المرحلة كانت الأسوأ في حياته، لكنه تمكن من تجاوزها بالصبر والعمل، مشيراً إلى أنه عاد تدريجاً إلى الساحة الفنية رغم بدء من جديد بأدوار أقل حجماً، من دون أن يسمح لذلك بالتأثير على عزيمته.