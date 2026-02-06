حياة الفهد تفقد الوعي نهائياً

وقال في تصريح تلفزيوني إن " لا تبدي أي استجابة حسية سواء بالحديث أو التجاوب"، مشددًا على أن "الضرر بالغ للغاية بحسب إفادة الأطباء الذين قرروا منع الزيارة عنها".وأضاف أنها "ظلت نحو 5 أشهر دون أي تحسن، ودون أي استجابة للعلاج"، لافتًا إلى أن "الجلطة الدماغية التي تعرضت لها سببّت ضررًا بالغًا لها، وأن الأطباء قرروا قبل نحو شهر وقف الرحلة العلاجية الخارجية لعدم استجابة الجسم للعلاج".يُشار إلى أن الفنانة حياة عادت قبل يومين إلى لاستكمال رحلتها العلاجية بين عائلتها، بعد فشل رحلتها العلاجية في .