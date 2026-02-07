مصر.. جدل واسع حول عودة عبلة كامل إلى الفن بعد الاعتزال

وفور الإعلان عن الحملة الإعلانية ثارت حالة من الجدل بين جمهور الفنانة الكبيرة حول ما إذا كانت ستظهر بالفعل في الحملة الإعلانية أم أن ظهورها سيكون باستخدام وليس بشخصها، وسط حالة من الصمت من الفنانة وعدم خروج أي من المقربين منها لتأكيد الخبر أو نفيه، خاصة مع تداول انباء عن مشاركة كل من وياسمين في الإعلان.كانت قد خرجت من عزلتها التي فرضتها على نفسها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية، لتعلن عن حالتها الصحية والتي شكّلت مفاجأة لجمهورها.وخلال رسالة صوتية أرسلتها الى الإعلامية ، عرضتها في برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على ، وجّهت عبلة كامل الشكر للرئيس المصري على قرار علاجها على نفقة الدولة بعد إجراء عمليات على نفقتها الخاصة، وفق ما كان أوضح عدد من الفنانين.وقالت عبلة: "بشكر الرئيس السيسي على قراره، دي لفتة هايلة وحنونة منه، أنا الحمد لله كويسة وبخير، عملت عمليات قبل كدة كتير على نفقتي الخاصة".ووجّهت الفنانة الكبيرة رسالة عتاب رقيقة لكل من تداولوا شائعات حول احتياجها للعلاج أو الدعم المادي على نفقة الدولة، مؤكدة أن ما قيل عنها أحزنها رغم تقديرها لمحبة جمهورها.