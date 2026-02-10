بعد خروجها من السجن.. أول ظهور لروان بن حسين

وقد أثار ظهورها الأخير موجة واسعة من التفاعل، بعدما انتشر فيديو جديد لها يوثق أول إطلالة علنية لها عقب أزمتها.وظهرت روان في الفيديو بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، حيث بدت نحيفة للغاية، في تغيير لافت في شكلها الجسدي، ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول فقدانها الكبير للوزن خلال فترة احتجازها.ويأتي هذا الظهور في وقت لا تزال فيه تفاصيل أزمتها الأخيرة تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وسط ترقّب لما إذا كانت روان ستكشف خلال الفترة المقبلة عن كواليس المرحلة الصعبة التي مرّت بها، أو ستختار الصمت والعودة التدريجية إلى حياتها المهنية والنشاط عبر منصاتها الرقمية.