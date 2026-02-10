قرار قضائي بشأن محاكمة فضل شاكر

وقال صاحب الدعوة القضائية إن الفنان اقتصر دوره فقط على التحريض على القتل من خلال مكبرات الصوت داخل إحدى المساجد، مشيرة إلى انه لم يراه داخل أرض المعركة حيث علق الفنان فضل شاكر على حديثه من داخل قفص الاتهام، موضحا أن أقوال صاحب الدعوة القضائية تتناقض مع أقواله السابقة فى محضر النيابة، إذ أن هذه الاتهامات موجه بشكل التلفيق، وذلك على حد قوله.وأعرب الفنان عن ثقته الكاملة فى القضاء اللبناني مؤكدًا تمسكه بضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، وأن والده بريء من التهم المنسوبة إليه.وقال شاكر فى تصريحات لـ " "، إن والده الفنان فضل شاكر بريء، مشددًا على أن التهم التى نُسبت إليه فى السابق كانت ظالمة وغير دقيقة، وأضاف: "كلنا ثقة فى القضاء اللبنانى، ووالدى بريء بإذن رب العالمين، وكل التهم اللى كانت منسوبة له كانت ظلما، وإن شاء الله الحقيقة هتبان".