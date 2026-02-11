رسميا.. خروج مسلسل نسرين طافش من السباق الرمضاني

ورغم أن المسلسل ينتمي لفئة الـ 15 حلقة، إلا أن ضيق الوقت حال دون استكمال التصوير، مما دفع الإنتاج لاتخاذ قرار التأجيل لضمان خروج العمل بالجودة المطلوبة.ويشارك في بطولة مسلسل " أنا وهو وهم"، عدد من النجوم بينهم حسني، ونسرين طافش، وكمال أبو رية، وشيرين عزمي، وميمي جمال، ومادلين طبر، والعمل من قصة سيناريو وحوار بمشاركة ورشة تأليف، وإخراج المخرج السوري زهير قنوع، وإنتاج شركة بيليون.ويعد المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع أحمد صلاح حسني ونسرين طافش في الدراما ، بعدما قدما سويا مسلسل "ختم النمر "، المكون من 45 حلقة وتم عرضه عام 2020، محققًا نجاحات جماهيرية كبيرة.ودارت أحداث خم النمر" في إطار اجتماعي رومانسي، وكان من تأليف المعطى، وإخراج .وعلى صعيد آخر شاركت طافش في الموسم الرمضاني الماضي 2025، بحكاية "وصمة عار" من مسلسل "أسود باهت"، وشاركها في بطولته ، حسني شتا، مادلين طبر، إبراهيم السمان وبسنت حاتم، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي.بينما يعرض للفنان أحمد صلاح حسني فيلم " عودة الماموث"، في دور العرض السينمائي، والذي يعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة في السينما.