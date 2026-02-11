الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة"
فن وثقافة
2026-02-11 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
253 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
ظهرت الفنانة هدى الإتربي بشكل ملحوظ في الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، من خلال اختيارات فنية متنوعة راهنت على التطور التدريجي في طبيعة الأدوار، مبتعدة عن النمطية والتكرار.
وجسدت الإتربي شخصيات جمعت بين الجرأة والبساطة، ولفتت انتباه الجمهور وصناع الدراما على حد سواء، مع حرصها المستمر على اختيار أدوار ذات بعد إنساني وتفاصيل واقعية.
ومع انضمامها لسباق رمضان بمسلسل "مناعة"، تخوض الإتربي تجربة جديدة في الدراما الاجتماعية الشعبية، حيث تدور أحداث العمل في حقبة زمنية سابقة، ويرتكز على الصراع الإنساني وتشابك العلاقات المجتمعية. يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم
هند صبري
،
أحمد خالد صالح
، وخالد سليم، مما أضفى عليه ثقلاً فنياً وزاد من التوقعات حوله قبل عرضه.
أفادت الفنانة هدى الإتربي أن مشاركتها في مسلسل "مناعة" شكلت تجربة فريدة، مؤكدة انجذابها للعمل فور
قراءة
السيناريو، لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية واضحة، وانتمائه للأعمال التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة في بناء الشخصيات. وأوضحت الإتربي أن أجواء التصوير اتسمت بالتركيز والحماس بين كافة أفراد فريق العمل، مشيرة إلى أن الكواليس تنبض بالطاقة الإيجابية، وهو ما ينعكس مباشرة على الأداء أمام الكاميرا.
وأضافت أن العمل مع نخبة من النجوم ذوي الخبرة منحها شعوراً بالثقة والدعم، لا سيما في المشاهد التي تتطلب انفعالاً قوياً أو تفاعلاً درامياً مكثفاً.
وأشارت إلى أنها تؤدي خلال أحداث المسلسل شخصية تنتمي للبيئة الشعبية، تتسم بالقوة والبساطة في آن واحد، مؤكدة أن الشخصية تشهد تحولات متعددة مع تصاعد الأحداث، مما استلزم منها تحضيراً خاصاً وفهماً عميقاً للخلفية النفسية والاجتماعية للدور.
لفتت هدى الإتربي إلى أن مسلسل "مناعة" يقدم صورة واقعية لفترة زمنية ذات خصوصية، موضحة أن العمل لا يقتصر على الحبكة الدرامية، بل يثير تساؤلات حول العلاقات الإنسانية والصراعات الطبقية وتأثير الظروف الاجتماعية على مصائر الأفراد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
هل سيعود مسلسل "العشق الممنوع" بنسخة عربية؟
07:29 | 2026-02-05
تزامنا مع عيد النصر.. "المنصة" تعرض اليوم مسلسل "علي رشم"
05:36 | 2025-12-10
مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي المعروفة بـ"أم زكي" داخل منزلها بدمشق
08:37 | 2026-01-29
الزراعة تكشف الفرق بين البيض "الأبيض" عن "الأحمر" وسبب اختلاف اسعارهما
01:57 | 2026-01-18
رمضان
مصر
هدى الاتربي
أحمد خالد صالح
السومرية نيوز
سومرية نيوز
خالد سليم
أحمد خالد
خالد صالح
السومرية
هند صبري
+A
-A
اخترنا لك
رسميا.. خروج مسلسل نسرين طافش من السباق الرمضاني
04:58 | 2026-02-11
50 باصاً بنوافذ معتمة.. رتل أمني كبير ينقل سجناء داعش إلى الناصرية
14:45 | 2026-02-10
السمنة ومخاطر الوفاة بالأمراض المعدية.. علاقة وثيقة تكشفها الدراسات
09:05 | 2026-02-10
ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟
07:12 | 2026-02-10
قرار قضائي بشأن محاكمة فضل شاكر
06:02 | 2026-02-10
كيف تقوم بتشغيل سيارتك عن بُعد عبر هاتف آيفون؟
05:51 | 2026-02-10
