"رامز ليفل الوحش".. رامز جلال يطرح البوستر الثاني من برنامجه

وظهر البوستر الثاني للبرنامج بأجواء مرعبة حيث أضيف الى البوستر الأول صورة لدب كبير مشوه الوجه ما أوحى لدى الجمهور عن وجود تفاصيل مرعبة خلال الحلقات.ويُعد برنامج من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث نشر البرومو الأول للبرنامج والذي حافظ فيه على سرية الفكرة وضيوف البرنامج، ليكون مفاجأة للجمهور في وقت عرضه، وأرفق رامز البوستر بتعليق يحمل نبرة التهديد والتحذير قائلاً: "اجمد ومتبقاش خفيف... الموضوع مخيف... رامز ليفل الوحش في رمضان على MBCMASR، رمضان يجمعنا